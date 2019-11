Tragico schianto sulla A2 | muore una donna | sei feriti

Savona - Tragico schianto frontale sulla provinciale : Fabio muore a 31 anni in strada : A perdere la vita è stato Fabio Vacca, un 31enne originario di Carcare che era al volante della sua utilitaria, una Fiat Panda che è andata completamente distrutta nell'impatto. La tragedia si è consumato nella prima mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, sulla strada per Cadibona, la provinciale 29.Continua a leggere

Tragico schianto mentre torna da lavoro : Francesco muore a 35 anni nell’auto capovolta : Il Tragico incidente stradale, avvenuto sulla strada provinciale 61 che collega Villacidro a San Gavino, nel Sud Sardegna, è costato la vita a Francesco Melis, 35enne salumiere in un supermercato della zona. L'uomo aveva appena terminato il suo turno di lavoro e stava tornando a casa in auto quando ha sbandato.Continua a leggere

Tragico schianto fra auto e camion a Vicenza : vettura distrutta - muore automobilista 52enne : La tragedia si è consumata nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì, a Orgiano. La vittima è un automobilista la cui vettura, una Fiat 500, è andata completamente distrutta nell'impatto col tir il cui camionista è rimasto illeso. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto si sarebbe trattato di uno scontro frontale.Continua a leggere

Tragico schianto tra due auto e furgone in A4 : muore uomo - feriti donna e bimbo : Il dramma si è consumato nella tarda serata di venerdì nel tratto compreso tra le uscite di Cessalto e San Donà di Piave, in Veneto. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima, che era al volante di uno dei mezzi coinvolti, non c'è stato nulla da fare. Trasportati in ospedale una donna e un bimbo.Continua a leggere

Palermo - due ragazzi morti in un incidente : su Instagram il Tragico brindisi in auto prima dello schianto : È di due morti e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale occorso la scorsa notte a Palermo. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada e si è...

Tragico schianto in moto nella zona industriale : muore a 17 anni : L'impatto è stato molto violento: incidente stradale nella notte alle porte di Bari, nella zona industriale, nei pressi del...

Venezia - Tragico schianto in moto : Sara muore a 29 anni - ferito il compagno alla guida : La vittima dell'incidente stradale è Sara Guernier, ventinovenne del posto sbalzata sull'asfalto dopo il violento impatto della motocicletta contro il guardrail. Soccorso e trasportato in ospedale invece il compagno della donna, il 26enne T.M., che era alla guida della moto ed è rimasto ferito.Continua a leggere

Lutto a Jesolo - Tragico schianto in scooter : muore l’imprenditore Cesare Martellozzo : In un primo momento sembrava non avesse riportato ferite gravi, dopo lo schianto in motorino era rimasto vigile per tutto il tempo dell'arrivo dell'ambulanza e del trasporto al pronto soccorso ma durante gli accertamenti in ospedale le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e per lui non c'è stato nulla da fare. Così è morto nelle scorse ore Cesare Martellozzo, 48enne noto commerciante e imprenditore di Jesolo, nel veneziano, dove era ...

Tragico schianto in motorino a Palermo - Dylan muore 24 ore dopo il cugino : Non ce l'ha fatta Dylan Greco il ragazzo di 26 anni rimasto coinvolto nel Tragico schianto in motorino in via dei Mille a Palermo in cui aveva perso la vita il cugino, il 28enne Gianluca Montesano. A 24 ore di distanza dal Tragico incidente stradale, si è spento anche il cuore di Dylan che era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civico del capoluogo siciliano. Il Tragico impatto era avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 agosto ...

Cesenatico - Tragico schianto in motorino : Ledio muore a 19 anni mentre va al lavoro : Era uscito di casa in mattinata e di stava recando al lavoro in motorino così come faceva tutti i giorni da qualche tempo ma un tragico destino ha voluto che non arrivasse mai più a destinazione fermandolo per sempre su un pezzo di asfalto. Il 19enne Ledio Cerriku è morto tragicamente lunedì mattina a seguito di un drammatico incidente stradale a Cesenatico, sulla riviera Romagnola. Il dramma si è consumato intorno alle 9.30, quando il giovane, ...