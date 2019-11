Torino – Mazzarri è una furia dopo il ko con l’Inter | “errori clamorosi! Si è dormito”

Torino-Inter - Mazzarri : “mi sono arrabbiato sui primi due gol”. Aggiornamenti sull’infortunio di Belotti : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato mestamente la sconfitta contro l’Inter, ai microfoni di DAZN. “Mi sono arrabbiato parecchio sui primi due gol subiti, la linea si è mossa male e l’Inter non perdona. Siamo andati indietro invece di salire. Sul 2-0 bisognava riaprire la partita, ci siamo sbilanciati un po’ e abbiamo preso il terzo. Potevamo evitare anche quello stando un po’ più attenti ...

“Esonero Mazzarri?” - Cairo esce allo scoperto : la rivelazione del patron del Torino : “La conferma di Walter Mazzarri, primo del 4-0 a Brescia, per me non era una scelta. Io non ho mai pensato neanche per un secondo di poter cambiare il mio allenatore, che ho inseguito per molti anni. Soltanto un mese e mezzo, due mesi fa parlavamo di rinnovo. Cosa di cui evidentemente torneremo a parlare appena lo decideremo insieme, ma è una cosa che andrà fatta nel prossimo futuro”. Sono le parole del presidente del Torino ...

Brescia-Torino - Mazzarri trova il tempo di arrabbiarsi anche dopo la vittoria per 4-0 : Un sonoro 4-0 quello con cui il Torino ha battuto il Brescia in trasferta. E’ un Walter Mazzarri sicuramente soddisfatto, ma che trova anche il tempo di arrabbiarsi quello che ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. “Le critiche fanno parte del mestiere. Ma oggi bisogna fare elogi, sul 2-0 e il Brescia in dieci mi sono arrabbiato tanto, abbiamo dato loro la possibilità di rientrare in partita. Dobbiamo ripartire dal ...

Brescia-Torino - le probabili formazioni : Grosso torna a 4? Mazzarri ha trovato il sostituto di Baselli : Brescia-Torino, le probabili formazioni – Il primo match del sabato relativo alla 12^ giornata di Serie A è quello del Rigamonti tra Brescia e Torino. Non proprio positivi, anzi tutt’altro, i recenti periodi delle due compagini. In casa lombarda, la proprietà ha provveduto al cambio in panchina, sollevando Corini dall’incarico e sostituendolo con Grosso. Per quanto concerne i piemontesi, Mazzarri ha rischiato di ...

Juventus-Torino - è già clima derby : tripla novità per Sarri - riecco Higuain. Mazzarri sulla graticola! : JUVENTUS TORINO PROBABILI FORMAZIONI- Pochi giorni al calcio d’inizio della sfida valida per la 12^ giornata di Serie A. Torino-Juventus, derby della Mole in scena sabato alle ore 20:45. Qualche novità per Sarri, il quale potrà contare sul recupero di Higuain dal primo minuto. L’attaccante argentino ha totalmente smaltito il taglio in fronte rimediato nel […] L'articolo Juventus-Torino, è già clima derby: tripla novità per ...

Torino-Juventus live - le formazioni ufficiali : gioca Pjanic - diversi cambi per Mazzarri : Torino-Juventus live – Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico ...

Live Derby della Mole Torino-Juve : dubbio Djidji-Bremer per Mazzarri - Sarri senza Pjanic : L'anticipo serale dell'undicesima giornata di Serie A propone il Derby della Mole tra Torino e Juventus: il match, in programma questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino, con fischio di inizio fissato per le ore 20:45, sarà arbitrato dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2 e Alberto Tegoni della sezione di Milano. Al Var è stato designato il signor Fabio ...

Mazzarri - chiesta la ‘testa’ dell’allenatore : i tifosi del Torino spingono per l’esonero [FOTO] : ESONERO Mazzarri – Sono ore caldissime in casa Torino, dopo un inizio di stagione incoraggiante la squadra granata è crollata in classifica, nell’ultimo match è arrivata un’altra prestazione deludente contro la Lazio, 4-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La squadra è in crisi, al termine della partita di ieri ai microfoni si è presentato il presidente Urbano Cairo, è ...

Torino - Cassano su Mazzarri : “dà la colpa al vento o al campo in salita e io gli dicevo di avere la febbre” : Momento delicato per Walter Mazzarri. L’allenatore del Torino è a panchina dopo la plateale sconfitta contro la Lazio, i tifosi hanno iniziato a chiedere a gran voce il suo esonero. Il presidente Urbano Cairo continua a difenderlo a spada tratta, mentre sembra non essere totalmente dalla sua parte Antonio Cassano. L’ex attaccante barese ha vissuto con lui un periodo alla Sampdoria, lo conosce quindi alla perfezione. In onda ...

