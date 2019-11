Situazione fiume Po

Torino - sul Po i volontari che ripuliscono il fiume dai rifiuti : “Cambiare la Situazione a partire da quello che accade intorno a noi” : “Dimmi come tratti il fiume e ti dirò chi sei”. Fabio vive in simbiosi con il Po da quando ha iniziato a fare canottaggio vent’anni fa. Con la sua canoa percorre questo tratto metropolitano del fiume ogni settimana: “Il problema principale è che molti torinesi lo considerano ancora una discarica a cielo aperto” racconta mentre insieme ad altri ragazzi raccoglie i resti di un boiler incastrato in mezzo ai tronchi. In tutto il Piemonte sono oltre ...