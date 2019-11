Lecce | aggredisce e rapina donna davanti all' ospedale | preso guineano

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Federico Garau Lo straniero, che con le stesse modalità aveva compiuto unanei pressi della stazione ferroviariase solo il giorno prima, aveva alle spalle già numerosi precedenti Ha aggredito unain pieno giorno nei parcheggi dell'"Vito Fazzi" di, arrivando a ferirla pur di impossessarsi del denaro, del cellulare e degli effetti personali contenuti all'interno della sua borsetta. Il protagonista in negativo della vicenda in esame è un, personaggio tra l'altro ben noto da tempo alle forze dell'ordine proprio per reati del medesimo tipo. Laaveva appena posteggiato la sua automobile nello spiazzo antistante il pronto soccorso della struttura ospedalierase, verso le 11:30 di stamani, quando è stata colta di sorpresa dall'attacco dell'africano. Appostato tra le vetture in sosta, quest'ultimo ha atteso l'arrivo di una ...

