Huawei non si ferma e prepara un nuovo tablet e due smartphone

Huawei FreeBuds 3 TWS non funzionano come fare il reset : Ripristino delle impostazioni di fabbrica Huawei FreeBuds 3 è la soluzione migliore da adottare ogni volta che gli auricolari Huawei presentino dei problemi. È un processo semplice che tutti i possessori degli auricolari Huawei FreeBuds 3 devono conoscere.

Se considerate caro il Mate X di Huawei - non avete ancora visto i costi di riparazione del suo display pieghevole : I costi di riparazione del Huawei Mate X non sono per niente a buon mercato

Huawei P40 potrebbe essere lanciato globalmente - nonostante i problemi con i servizi Google : Huawei sembra intenzionata a procedere con un lancio globale di Huawei P40, nonostante il ban degli USA e le difficoltà a sostituire i servizi Google.

Problemi per l’app Banca Intesa Sanpaolo con Huawei P8 Lite e non solo : una prima soluzione : Da un po' di giorni a questa parta si registrano Problemi per l'app Banca Intesa Sanpaolo per un numero ragguardevole di clienti dell'istituto finanziario. Non si tratta di un disservizio diffuso alla totalità dell'utenza ma che riguarda nello specifico i possessori di un smartphone Huawei datato come il P8 Lite nella sua versione del 2017. Cerchiamo di capire quale sia la tipologia di bug riscontrata e pure quale possa essere una ...

Huawei Freebuds 3 o Apple Airpods 2 - quali sono le migliori true wireless non in ear? Ecco il nostro confronto (video) : Il confronto tra le due migliori cuffie non in-ear true wireless sul mercato.

Huawei Mate X conquista il mercato cinese : primi esemplari esauriti "in pochi secondi" - nonostante il prezzo : Le vendite di Huawei Mate X sono partite da poco in Cina e si è subito avuta la sensazione che siano state un successo, nonostante il prezzo

Non tarda EMUI 10 definitivo su Huawei Mate 20 : via il 12 novembre in Cina : Continua a grandi passi il percorso di aggiornamento di EMUI 10 per i principali smartphone Huaweui. Oggi 12 novembre tocca alla serie Huawei Mate 20 cominciare a ricevere l'aggiornamento stabile del prezioso firmware, in tempi ristretti rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati. Nella giornata di ieri abbiamo commentato la partenza dell'update definitivo EMUI 10 per la serie Huawei P30 in madrepatria, dunque in Cina. Nel giro di qualche ...

Non portate Huawei Mate X in montagna - l'azienda cinese sconsiglia di piegarlo sotto i -5°C! : Huawei avverte gli utenti che piegando Mate X ad una temperatura uguale o inferiore ai -5°C e rimuovendo il film protettivo applicato allo schermo possono danneggiare irreversibilmente lo smartphone flessibile.

Mangia la polvere l’iPhone 11 Pro Max rispetto a Huawei e Xiaomi : foto non così perfette : Le foto scattate con l'iPhone 11 Pro Max sono le migliori del momento? Il melafonino di punta di questo 2019 riesce a fare di meglio rispetto ai principali concorrenti Android? I fan boy Apple potranno non essere contenti ma gli esperti di DxOMark hanno stabilito che l'ultimo melafonino non è affatto migliore di almeno due concorrenti dei brand Huawei e Xiaomi. La più recente classifica presente sul sito degli esperti di fotografia DxOMark ...

Il CEO di Huawei non teme il ban USA : "Possono anche tenerci in black list - andremo comunque alla grande" : La resilienza mostrata nel momento più buio della storia Huawei ha galvanizzato il fondatore e CEO Ren Zhengfei, intervistato dal Wall Street Journal

Non si arresta lo sviluppo per Huawei P20 Lite : sta arrivando l’aggiornamento B288 : Spuntano oggi 5 novembre alcune notizie davvero interessanti per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P20 Lite. Nonostante alcuni non abbiano perso ancora le speranze di toccare con mano EMUI 10 nel corso dei prossimi mesi, lo sviluppo software per lo smartphone Android non si arresta. Proprio in queste ore, infatti, stanno venendo alla luce le prime informazioni in merito al rilascio dell'aggiornamento di settembre per il dispositivo che ...

Huawei - per William Xu - continuerà a crescere nonostante gli ostacoli del governo USA : Il Board Director di Huawei afferma che la crescita dell'azienda continuerà anche senza l'utilizzo di componenti provenienti da aziende USA

Il ban Huawei ad una svolta : Play Store e servizi Google non più un miraggio? : Sul fronte ban Huawei da parte del governo USA giungono decisamente buone notizie in questo primo lunedì del mese di novembre. Dopo i primi segnali di apertura degli Stati Uniti nei confronti di quelle aziende americane che desiderano collaborare con il produttore cinese, sembrerebbe proprio che ci sia l'intenzione di conferire le licenze e i permessi giusti per riprendere vecchie partnership, almeno per alcuni attori del mercato. Le nuove ...

Smartphone - il mercato torna a crescere. E Huawei avanza nonostante Trump : A guidare la classifica delle vendite è ancora la coreana Samsung, che con consegne tra i 78,2 e i 78,9 milioni di unità, fa registrare un incremento stimato tra l’8 e l’11 per cento