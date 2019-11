Formula 1 | la Williams ha trovato il sostituto di Kubica | la conferma indiretta arriva

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) Il pilota canadese hato che l’anno prossimo non correrà in2,ndomente il suo arrivo allaUfficializzato ormai da parecchie settimane l’addio di Robert, lapare abbiaildel polacco. Dovrebbe trattarsi di Nicholas Latifi, impegnato nell’ultima stagione nel campionato di2, chiuso al secondo posto con quattro vittorie e tre podi al suo attivo. La prossima stagione dovrebbe avvenire il definitivo salto nella massima categoria automobilistica, cometomente dal canadese: “già dall’inizio del campionavo sapevo che sarebbe stato il mio ultimo anno, buono o cattivo che fosse. Sono contento per aver disputato una bella stagione. Vedremo il prossimo anno quale sarà il piano“.L'articolo1, lahaildi: la ...

