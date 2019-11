Ecco i sei grillini con cui azzerano Luigi Di Maio | svelata la mossa di Grillo e

Sei a dieta e non riesci a dimagrire? E' colpa di un enzima : Ecco cosa fa : Se non riesci a dimagrire è colpa di un enzima che rallenta il metabolismo. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista Cell.

I disturbi del comportamento alimentare sono in aumento. Solo in Italia secondo i dati del Ministero della Salute ne soffrono più di 3 milioni di ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto contro l'evasore fiscale : "Ecco perché sei uno stro***" : Nel corso del programma condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa, in onda la domenica sera su Rai 2, Luciana Littizzetto ha letto una sua letterina indirizzata verso chi non paga le tasse. Un testo che sta facendo parecchio discutere, soprattutto per i toni utilizzati. La comica ha espresso le sue i

Tutti pazzi per il principe Harry. Anche in Giappone, dove il Duca di Sussex si reca per assistere alla finale della Coppa del Mondo di Rugby tra Inghilterra e Sudafrica, vinta per 32 a 12 ...

Ecco i presunti messaggi hot di Sarcina : “Sei tutta da punire” : Non si placano le polemiche attorno ala separazione tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, avvenuta ufficialmente la scorsa estate ma che è ancora al centro di discussioni e nuove vicissitudini. Se da un lato il leader de Le Vibrazioni ha preferito la via del silenzio dopo aver rilasciato qualche dichiarazione diverse settimane fa, Clizia Incorvaia ha più volte parlato in tv, facendo nuove rivelazioni.\\ noadsense Ad aggiungere pepe ...

Regionali Umbria - Donatella Tesei stacca di 20 punti M5s-Pd : Ecco tutti i risultati del voto : Il centrodestra ha stracciato il centrosinistra alle elezioni Regionali in Umbria: il risultato infatti è un trionfo per la candidata Donatella Tesei che ha raccolto il 57,5 per centro dei voti contro il 37,5 per cento di Vincenzo Bianconi sostenuto da Pd e Movimento 5 stelle. Leggi anche: "In Itali

Crollo ponte LEcco - la Procura chiede il rinvio a giudizio per cinque dei sei indagati : La Procura di Lecco ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque dei sei indagati per il Crollo del ponte di Annone Brianza, nel Lecchese, avvenuto il 28 ottobre del 2016: Angelo Valsecchi e Andrea Sesana, rispettivamente dirigente e tecnico del settore viabilità della Provincia di Lecco, Giovanni Salvatore, dirigente Anas, (che all’epoca dei fatti responsabile della statale 36), Silvia Garbelli, responsabile dell’ufficio pianificazione e grandi ...

Vuoi sapere se sei in sovrappeso? Ecco come fare : Vuoi sapere se sei in sovrappeso? Ecco come fare. Per scoprire sei sei in sovrappeso e decidere una dieta basta calcolare lndice di massa corporea

Corsa a sei per rilevare Sorgenia. Ecco le condizioni delle banche : Gli istituti pretendono garanzie sul rifinanziamento dei debiti per 770 milioni. In settimana il consiglio ha chiesto chiarimenti ai potenziali compratori

Musei - diamo le pagelle ai direttori stranieri : Ecco chi sono i promossi e i bocciati : sono quattro, fino ad ora, i direttori dei Musei riconfermati dal ministro Dario Franceschini: Eike Schmidt per gli Uffizi, Sylvain Bellenger per Capodimonte, Cristiana Collu per la GNAM di Roma e James Bradburne per Brera. Nomi già conosciuti nel panorama culturale italiano riconfermati dopo i quattro anni in cui hanno, in modi e con risultati diversi, cambiato il volto di queste istituzioni museali.Continua a leggere