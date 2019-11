Virginia Raffaele | «Imitare Roberto Bolle? Da dove parti | parti bene»

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Virginia Raffaele : Virginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVirginia RaffaeleVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Un weekend di talk, incontri, performance, proiezioni in anteprima e live music. Al centro di ...

LA FAMIGLIA ADDAMS DA OGGI IN SALA/ Virginia Raffaele e Loredana Bertè al doppiaggio : La FAMIGLIA ADDAMS, il film sulla dark family più strana al mondo da OGGI al cinema: Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez.

La Famiglia Addams - Virginia Raffaele come Charlize Theron : «Morticia e single» : «Anche Charlize Theron è single? Allora forse è per questo che hanno scelto me per doppiare Morticia». Sorride e non si lascia scalfire dall’inusuale ondata di caldo romano Virginia Raffaele, né dallo scherzo lanciato in video dal collega Pino Insegno, che nel film La Famiglia Addams doppia il marito di Morticia, Gomez. MorticiaTom FordChiara Boni Le Petite RobeElie SaabBabylonPremiataSwarovskiGomezAlexander McQueenMSGMAlberta ...

Verissimo - Virginia Raffaele a Silvia Toffanin : “Mi metti in difficoltà” : Verissimo, Virginia Raffaele in difficoltà per una richiesta di Silvia Toffanin Virginia Raffaele è stata la prima ospite della puntata di oggi di Verissimo e si è raccontata a 360 gradi tra carriera, vita privata e nuovi progetti. Virginia, com’è noto, è famosa per le sue straordinarie imitazioni di artisti amatissimi che l’hanno resa famosa in tv. E a proposito di imitazioni, Silvia Toffanin ha chiesto alla Raffaele di farle ...

Sandra Milo : gli elogi ad Alberto Matano e le parole per Virginia Raffaele : Sandra Milo a La Vita in Diretta: tra carriera, amore, elogi ad Alberto Matano e dichiarazioni su Virginia Raffaele Un’intervista a dir poco spumeggiante, quella fatta oggi da Alberto Matano a Sandra Milo durante il finale de La Vita in Diretta. Il conduttore ha ripercorso con la diva di Tunisi la sua carriera, fatta di […] L'articolo Sandra Milo: gli elogi ad Alberto Matano e le parole per Virginia Raffaele proviene da Gossip e Tv.

Pilar Fogliati : «Adesso vi racconto il sesso (sognando Virginia Raffaele)» : Pilar Fogliati, le foto dell'attricePilar Fogliati, le foto dell'attricePilar Fogliati, le foto dell'attricePilar Fogliati, le foto dell'attricePilar Fogliati, le foto dell'attricePilar Fogliati, le foto dell'attriceDella parlata strascicata, da coatta di Roma Nord, non c’è traccia nella voce di Pilar Fogliati. L’attrice, che nel marzo scorso ha fatto impazzire Internet, con la spontaneità dei piedi sulla sedia e di un gioco tra amici, alla ...

“Che tempo che fa” – Seconda puntata del 6 ottobre 2019 – Virginia Raffaele - Paolo Bonolis - Mika tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Seconda puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Raitre e gli ultimi due su Raiuno, il programma quest’anno passa a Raidue. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti troppo bassi. Il […] L'articolo “Che tempo che fa” – Seconda puntata del 6 ottobre 2019 – Virginia Raffaele, ...

Virginia RAFFAELE/ La voce di Morticia e la lettera a Uan - Che tempo che fa - : VIRGINIA RAFFAELE a Che tempo che fa: l'attrice racconta la sua passione per Bim Bum Bam, la trasmissione con Bonolis e Uan

