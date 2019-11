Siena | 35enne si butta dalla Torre | in rete il video della tragedia | la Procura indaga

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) Nella tarda mattinata di venerdì 22 novembre una mammaresidente a Montalcino si è tolta la vita gettandosidel Mangia, in piazza del Campo a. Il tragico gesto, a quanto sembra, è stato ripreso e diffuso sui social e ora lacittà toscana sta cercando l'autore del discutibile filmato in quanto ha deciso di aprire un fascicolo per omissione di soccorso. La giovane mamma suicida Intorno alle 12 di ieri mattina la giovane mamma, residente da diversi anni nella provincia dima originaria di Padova, ha raggiunto Piazza del Campo e, mescolandosi tra i numerosi turisti, è salita sulladel Mangia, la trecentescacivica del palazzo Comunale, alta 88 metri. Ad un certo punto la donna, si è arrampicata sulla sommità e si è lasciata cadere nel vuoto, tra gli sguardi esterrefatti dei presenti. Alcuni addetti alla vigilanza avrebbero cercato di ...

