Ridate a Vissani una stella Michelin. Anzi, due...

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Vittorio Sgarbi Che ingiustizia vedere lo chef penalizzato dalla Guida e deriso senza ragione dal «Corriere»Due asterischi. O punti esclamativi! Da molti anni non polemizzo con Aldo Grasso, ma questa volta non posso tacere, per il suo maramaldeggiare nei confronti di un uomo esuberante, appassionato e generoso: Gianfranco. Aldo Grasso scrive in prima pagina del Corriere in virtù delle sue capacità e della sua esperienza; e ha mantenuto costanti il suo spirito critico e la sue verve. Se domani il direttore, o il proprietario del Corriere, senza una buona ragione ma per motivi di gusto o di interesse, decidesse di pubblicare la sua rubrica Padiglioni d'Italia non in prima pagina come è ma a pagina 2 o 52, probabilmente si risentirebbe. E siccome (diversamente dallo spazio della prima pagina di un giornale, che deve scegliere e alternare i corsivisti) non c'è ...