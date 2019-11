Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) Ai microfoni di Sky, dopo il pareggio contro il Napoli, ha parlato l’allenatore del Milan, Stefano. “Ero sicuro che avremmo fatto una buona prestazione. Abbiamo lavorato con attenzione e con consapevolezza. Il Napoli era un avversario molto forte, abbiamo giocato con difficoltà oggettive, mancanze importanti. Chi è subentrato lo ha fatto con l’atteggiamento giusto. Peccato non aver fatto un gol in più. La palla non è entrata per poco in qualche situazione”. E’ cambiato lo spirito dello spogliatoio? Forse la classifica appesa alla parete è servita come schiaffo ai calciatori? “Ma io ho trovato molta disponibilità sin dall’inizio. Per fare un lavoro completo e profondo serve tempo, e non ce n’è mai abbastanza. Sono 40-45 giorni che lavoriamo insieme, con due soste e un turno infrasettimanale. L’atteggiamento dellami è ...

napolista : Pioli: “Stiamo cominciando a giocare da squadra e questo è l’importante. Abbiamo la testa un po’ pesante, ma i raga… - fabiof2f : @settecoppesette Non si gioca male. Si doveva partire con un Pioli qualunque ma non con “il Maestro”. Ora eravamo t… -