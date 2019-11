Maltempo | esondazioni a Genova Forti piogge in Piemonte LIVE

Maltempo Sicilia - frane e esondazioni : al via lavori per 137mila euro a Gangi : A Gangi, nel Palermitano, primi interventi urgenti di protezione civile per un importo di 137mila euro dopo l’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito l’intero territorio Siciliano tra ottobre e novembre dello scorso anno. La Giunta regionale aveva dichiarato lo stato di calamità naturale e, successivamente, il Governo nazionale lo stato di emergenza. Il progetto prevede l’intervento di pulitura su alcune porzioni del ...

Maltempo Campania : al via la conta dei danni per esondazioni - allagamenti e alberi caduti : Dopo giorni di Maltempo è iniziata la conta dei danni in Campania: situazione critica nel Casertano, dove l’esondazione di corsi d’acqua ha seriamente compromesso l’operatività di aziende agricole e zootecniche. Oggi a Caserta il sindaco, Carlo Marino, ha disposto la chiusura delle scuole per verifiche alle strutture, e la medesima decisione è stata presa dai primi cittadini di Aversa, Lusciano e Santa Maria Capua ...

Maltempo Lazio : esondazioni - frane e crolli in provincia di Roma : Continuano senza sosta i monitoraggi e gli interventi sulle strade provinciali da parte del Servizio Geologico Difesa Suolo e Protezione Civile, Polizia Metropolitana e del Dipartimento Viabilita’ di Citta’ metropolitana di Roma, in costante contatto con la Protezione Civile e la Prefettura di Roma per dare supporto al territorio provinciale. Sulla Laurentina (km 17) ieri sera pattuglie della Polizia Locale di C.M. hanno effettuato ...

Il Maltempo mette in ginocchio l’Italia : da nord a sud frane - esondazioni - allagamenti che non siamo in grado di affrontare : A causa delle persistenti piogge che si sono abbattute sulla Liguria, una frana è caduta nel pomeriggio su una strada comunale a Carro, nello spezzino. Non ci sono feriti ma tre famiglie, una decina di persone in tutto, sono rimaste isolate. Sul posto, in frazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e nel pomeriggio interverrà una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino spiega la ...

Maltempo - storica piena dell’Arno : prime esondazioni a monte - Firenze e Pisa col fiato sospeso. “Salite ai piani alti” [FOTO e VIDEO] : Situazione critica per il Maltempo in Toscana: l’ultimo passaggio temporalesco ha scaricato quantitativi pluviometrici impressionanti (spiccano i 154mm di Manciano nel grossetano, ma anche sull’Appennino fiorentino e pistoiese molte località hanno superato i 110mm di pioggia), che hanno fatto innalzare ulteriormente tutti i corsi d’acqua della Regione. In modo particolare l’Arno fa paura lungo tutto il suo corso. ...

Maltempo Grosseto : allagamenti e esondazioni - problemi a Saturnia : Disagi per il Maltempo nella zona sud della provincia di Grosseto dove i torrenti Elsa e Gattaia sono a rischio esondazione nelle zone di campagna. I vigili del fuoco stanno operando nel comune di Manciano, nella zona di Saturnia, compresa l’area termale. Numerose le strade provinciali e comunali allagate. L'articolo Maltempo Grosseto: allagamenti e esondazioni, problemi a Saturnia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta meteo ‘arancione’ in Abruzzo : serio pericolo di esondazioni : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche che stanno interessando in queste ore la Penisola, ha emesso un avviso di criticità per i giorni 16 e 17 novembre con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone interne della regione. Nello specifico, dalle prime ore di domani, sabato 16 novembre, al primo pomeriggio di domenica, 17 novembre, ...

Maltempo : 7 milioni di italiani “vivono in aree a rischio frane - alluvioni ed esondazioni” : “Sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Friuli alla Liguria, dal Trentino alla Toscana, dal Lazio alla Campania. “A soffrire del brusco cambiamento climatico – ...

Maltempo sull'Italia : nubifragi - trombe d'aria ed esondazioni. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania : Le piogge hanno fatto cadere alcuni alberi a Roma, interrompendo la circolazione sulla Cassia Veientana. Nel Tigullio e nel Salernitano alcuni comuni hanno disposto per domani la chiusura delle scuole. E in alta quota in Lombardia compare la neve

Maltempo in Liguria : frane - esondazioni e allagamenti. VIDEO : Il Maltempo ha provocato numerosi danni e disagi in Liguria, soprattutto nell'area del Levante dove è stata diramata l'allerta meteo rossa (DIRETTA - FOTO - VIDEO). Allagamenti, esondazioni e frane in varie zone della regione hanno causato la chiusura di tratti di strada e molte famiglie sono state sfollate. La situazione più critica si è registrata sul Tigullio, dove alcune case sono state scoperchiate a causa del vento. Chiuse sale operatorie ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria : esondazioni e strade chiuse. Nevica in Piemonte. FOTO : Piogge e temporali sull'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il Petronio, non ci sono stati danni a persone. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. A Sestriere caduti 20 cm di neve, primi fiocchi anche in Lombardia. AGGIORNAMENTI

Maltempo - esondazioni e strade chiuse in Liguria : allerta rossa nel Levante. FOTO : Piogge e temporali su tutta l'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il torrente, ma non ci sono stati danni a persone. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. Il sindaco di Sestri Levante ha invitato i cittadini a stare a casa

Maltempo - Sala : “Nel 2023 - la questione delle esondazioni del Seveso sarà risolta” : Nel corso di una colazione con i cittadini lungo il naviglio della Martesana il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto che il 2023 potrebbe essere l’anno in cui verrà risolto il problema delle esondazioni del Seveso. “Il 2020 sarà l’anno della verità perché dovrebbero partire sei cantieri, se non ci saranno ritardi il 2023 è realistico come anno. C’è da avere ancora un po’ di pazienza ma finalmente c’è un ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Rimane alta l'allerta in Liguria : è rischio esondazioni : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, sulle regioni del Nord Italia, oltre ad aver devastato numerose zone, ha fatto anche...