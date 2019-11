Lecce-Cagliari | le probabili formazioni | recupera Lapadula

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) Si torna in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali. Domenica grande spettacolo con tante sfide interessanti, si gioca anche la partita tra. La squadra di Liverani gioca un buon calcio ma fino al momento ha raccolto troppo poco in termini di punti, entusiasmante la stagione per gli uomini di Maran che puntano la zona Europa. Ildeve fare i conti con qualche problema di troppo, in particolar modo fermo Falco,inveceche completerà il reparto con La Mantia e Mancosu. Ilrisponde invece con tanta qualità, Nainggolan a centrocampo mentre in attacco la coppia formata da Joao Pedro e Simeone., le(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tababnelli; Mancosu; ...

