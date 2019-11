Le pagelle – Questa volta non basta Lozano Il Napoli non sa più vincere!

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 23 novembre 2019) MILAN –1-1. NULLA DI NUOVO PER UN FILM GIA’ VISTO, una squadra senza idee e con un gioco approssimativo, pareggia contro il Milan. Nonno un ottimoed un ritrovato Allan per tornare a vincere in campionato. Il centrocampo azzurro non copre adeguatamente la difesa e non propone alcuna azione degna di nota. I centrocampisti, spesso, si affidano a lanci lunghi e non impostano la prima azione di ripartenza. Qualche spunto individuale dei calciatori azzurri costituisce l’unica nota positiva di una serata, ancora una, da archiviare e da dimenticare. LEDELMeret 6 – I giocatori del Milan non gli creano problemi ed il portiere azzurro si disimpegna con sufficienza in alcune conclusioni poco velleitarie dei rossoneri. Sul gol non poteva nulla. Di Lorenzo 6 – Lotta, ma non sempre ne esce da vincitore. Qualche distrazione in ...

