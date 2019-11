Ipertrofia prostatica benigna | colpisce l’80% degli over 65

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) In Italia vivono circa 5 milioni e 995mila uomini65. Di questi,, quasi 4 milioni e 800 mila cittadini (4.795.900), è colpito da. Ma troppi, almeno il 70%, evitano le cure e considerano i sintomi della malattia come conseguenze inevitabili legate all’età. Ne parlano poco anche con il medico di famiglia oppure ricorrono al ‘fai da te’. Un atteggiamento che accomuna i più anziani con i giovani adulti, perché la malattia è sottostimata e sottotrattata anche negli under 50. Si tratta di un “sommerso” preoccupante, perché i sintomi dell’sono simili a quelli di altre malattie, tra cui il cancro alla prostata. Spetta al medico il compito di escluderle e, di fronte ai primi sintomi, è necessario rivolgersi al clinico. L’allarme per la “terra di nessuno” in cui sono lasciati gli anziani colpiti da...

shcitaly : Ipertrofia prostatica benigna “in pillole” - - - robanza1 : RT @grupposandonato: #Urologia L'ipertrofia prostatica è una #patologia comune tra gli uomini over 50 e consiste nell’ingrossamento della g… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA – AD ALTO RISCHIO GLI OBESI. SUPERANO I 6 MILIONI GLI UOMINI COLPITI. #comitatoimalatiin… -