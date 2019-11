Cesano Maderno | preso tunisino | minaccia ex con coltello e la stupra

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Federico Garau La vittima si è presentata in lacrime dai carabinieri, ai quali ha denunciato l'accaduto. Il magrebino è stato successivamente arrestato dai militari del comando di Desio, che lo hanno trovato intento a spacciare stupefacenti Arriva da, comune in provincia di Monza e Brianza, la notizia dell'ennesimo caso di violenza commessa nei confronti di una donna. Stavolta la vittima è una 20enne tunisina residente a Saronno, aggredita e trascinata all'interno di un edificio dismesso dove si è poi consumato lo stupro. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato durante il pomeriggio dello scorso 8 ottobre. La giovane conosceva il proprio aguzzino, che un tempo era stato il suo fidanzato. Si parla di una relazione durata circa un anno. Era stato l'ex, un connazionale di 30 anni, a proporle di incontrarsi per trascorrere qualche ...

