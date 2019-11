A Verissimo parla Vittorio Grigolo di Amici 18 | ' Le accuse di molestie? Un malinteso'

Grigolo a Verissimo parla dell’accusa di molestie : “Tutto un malinteso” : Vittorio Grigolo a Verissimo si difende dalle accuse di molestie Vittorio Grigolo è tornato in tv per difendersi dalle recenti accuse di molestie. Accuse per il quale il tenore, nonché ex Coach di Amici di Maria De Filippi, è stato sospeso qualche mese fa dalla Royal Opera House di Londra. A Verissimo, nella puntata in […] L'articolo Grigolo a Verissimo parla dell’accusa di molestie: “Tutto un malinteso” proviene da ...

Emma Marrone a Verissimo del 16 novembre ha parlato della sua malattia : 'Ho avuto paura' : Emmanuela Marrone, in arte Emma Marrone, è stata ospite sabato 16 novembre di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ha avuto modo di parlare del suo ultimo album intitolato "Fortuna'' che, uscito il 25 ottobre, è già in testa alle classifiche. L'artista si è soffermata anche sui prossimi impegni lavorativi come il concerto all'Arena di Verona del 25 maggio 2020 per festeggiare contemporaneamente i 10 anni di carriera e il compleanno. Dunque ...

Gerry Scotti a Verissimo - il confronto con Mike Bongiorno sui soldi : "Devo parlare con Confalonieri" : I soldi "regalati" da Gerry Scotti ai concorrenti dei suoi quiz tengono banco a Verissimo. Il conduttore re del preserale di Mediaset, incalzato da Silvia Toffanin, polemizza a distanza con Adriano Celentano e con tutti quei telespettatori che lo accusano di rendere ricchi i partecipanti senza tropp

Francesco Monte a Verissimo parla di Giulia Salemi e della sua nuova fidanzata che è la sosia di Monica Bellucci : La nuova compagna di Francesco Monte sicuramente farà parlare molto di sé. Ha 33 anni, è di Molfetta, città di 70 mila abitanti in provincia di Bari, è bellissima tanto sa essere uguale a Monica Bellucci. Si chiama Isabella De Candia ed è una splendida modella dagli occhi enormi verdi e dai capelli castani. Francesco Monte ne è perdutamente innamorato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato del suo nuovo amore da Silvia Toffanin ...

Verissimo - Melissa Satta parla della crisi con Kevin Boateng : ‘La fine del matrimonio? Un fallimento’ : “Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti”. Melissa Satta, ospite sabato 2 novembre a Verissimo, parla per la prima volta in televisione del riavvicinamento al marito, il calciatore della fiorentina, Kevin Prince Boateng, dopo l’allontanamento avvenuto nel gennaio scorso. Melissa Satta: ‘Stare insieme è sacrifico e compromesso’ “La fine del ...

Heather Parisi parla di Lorella Cuccarini a Verissimo : 'Provo indifferenza' : Nella puntata di sabato 26 ottobre di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato in studio Heather Parisi, ballerina, cantante e showgirl, lanciata da Pippo Baudo alla fine degli anni '70. La donna ha raccontato la sua carriera, i suoi momenti bui con la bulimia e del rapporto con il marito Umberto Maria Anzolin e con la "nemica" Lorella Cuccarini. La padrona di casa ha chiesto alla showgirl se c'è mai stata questa rivalità con la Cuccarini. La ...

Riccardo Marcuzzo a Verissimo: le parole sulla fidanzata Sara Riki è tornato in Italia e si è raccontato in una lunga intervista a Verissimo. Il cantante ha parlato a Silvia Toffanin del successo ottenuto in Sud America dopo la fine di Amici di Maria De Filippi. Il giovane si è detto cambiato rispetto agli esordi

Verissimo - Heather Parisi parla di Lorella Cuccarini. Silvia Toffanin cerca di “ammorbidirla” ma la ex ballerina usa parole molto forti : “Ho sofferto di bulimia. Nel periodo in cui a Milano facevo Fantastico 4 con Gigi Proietti, ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima. Sono riuscita a pesare 43 chili”. parole di Heather Parisi che, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha raccontato del difficile momento in cui ha dovuto combattere contro la bulimia. “Più mi dicevano che ero troppo magra, più ...