Volkswagen T-Cross - Introdotta la versione 1 5 TSI da 150 cavalli

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 22 novembre 2019) Laamplia la gamma della B-Suv T-introducendo una nuovaa benzina, già in arrivo sul mercato tedesco. Equipaggiata con il 1.5 TSI da 150 CV e abbinata esclusivamente al cambio Dsg a 7 rapporti, questa variante è proposta in Germania con prezzi a partire da 25.690 euro.Oltre 19 km/l dichiarati. Si tratta, al momento, della T-più potentesul mercato, capace di una coppia di 250 Nm (disponibile tra i 1.500 e i 3.500 giri/min) e di uno 0-100 km/h di 8,5 secondi. La velocità massima dichiarata è invece di 200 km/h, mentre i consumi riportati dalla scheda tecnica sono di 5,2 litri per 100 km. Al momento la Casa non ha rilasciato comunicazioni specifiche riguardo alla commercializzazione in Italia.

