Intraprendere un percorso alternativo che permette di seguire un corso di laurea semi

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 22 novembre 2019) All’interno del complesso e problematico mondo del lavoro italiano, trovare un settore che vede un livello di occupazione estremamente elevato e ottime prospettive economiche è un’occasione estremamente interessante. La carriera di igienista dentale è infatti diventata sempre più ambita, considerando un tasso di occupazione per i neoti dell’80% e stipendi che partono da una media di circa 1.700 euro al mese, per arrivare fino ai 2.500 euro, lavorando in strutture odontoiatriche pubbliche o private, come dipendente oppure imboccando la strada della libera professione. Queste condizioni favorevoli spingono sempre più giovani a tentare l’accesso aldiin igiene dentale, motivati dalla voglia distudi coinvolgenti e propedeutici ad un impiego stimolante e ben retribuito, fattori ormai di difficile reperimento. Questi progetti si scontrano però spesso davanti ...