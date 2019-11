I risultati del test VivaRaiPlay | “L’immagine non è quella di un paese arretrato” | dice

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (22 novembre). Antetokounmpo affonda i Blazers - Melli e i Pelicans vincono a Phoenix : Sono solo due le partite che si sono giocate nella notte NBA. Aprono i Milwaukee Bucks, primi ad est, che ospitano dei Portland Trail Blazers in grandissima crisi. A vincere sono proprio i padroni di casa, i quali si impongono col risultato di 137-129 in un match a punteggio altissimo, ove gli attacchi hanno dominato. Top scorer, per la franchigia del Wisconsin, un Eric Bledsoe da 30 punti. Giannis Antetokounmpo, invece, è autore di ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (22 novembre). Antetokounmpo affonda i Blazers - Melli e i Pelicans vincono a Phoenix : Sono solo due le partite che si sono giocate nella notte NBA. Aprono i Milwaukee Bucks, primi ad est, che ospitano dei Portland Trail Blazers in grandissima crisi. A vincere sono proprio i padroni di casa, i quali si impongono col risultato di 137-129 in un match a punteggio altissimo, ove gli attacchi hanno dominato. Top scorer, per la franchigia del Wisconsin, un Eric Bledsoe da 30 punti. Giannis Antetokounmpo, invece, è autore di una tripla ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 21 novembre. Vincono Stella Rossa - Olympiacos e Valencia - l’Efes piega Milano : Oltre al big match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes Istanbul vinto al Mediolanum Forum per 81-76 dai turchi, che si sono assicurati il primo posto provvisorio, si sono disputate altre tre partite della decima giornata di Eurolega. La cronaca di Milano-Istanbul Punteggio bassissimo per la sfida tra due squadre nella parte bassa classifica, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, i serbi hanno espugnato la Zalgirio Arena per 61-59 interrompendo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 21 novembre. Vincono Stella Rossa - Olympiacos e Valencia - l’Efes piega Milano : Oltre al big match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes Istanbul vinto al Mediolanum Forum per 81-76 dai turchi, che si sono assicurati il primo posto provvisorio, si sono disputate altre tre partite della decima giornata di Eurolega. La cronaca di Milano-Istanbul Punteggio bassissimo per la sfida tra due squadre nella parte bassa classifica, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, i serbi hanno espugnato la Zalgirio Arena per 61-59 ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 21 novembre. Vincono Stella Rossa - Olympiacos e Valencia - l’Efes piega Milano : Oltre al big match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes Istanbul vinto al Mediolanum Forum per 81-76 dai turchi, che si sono assicurati il primo posto provvisorio, si sono disputate altre tre partite della decima giornata di Eurolega. La cronaca di Milano-Istanbul Punteggio bassissimo per la sfida tra due squadre nella parte bassa classifica, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa Belgrado, i serbi hanno espugnato la Zalgirio Arena per 61-59 interrompendo ...

risultati Eurolega – Milano non ce la fa : l’Anadolu Efes si prende la vetta della classifica : L’Olimpia Milano ko davanti al suo pubblico: trionfa l’Anadolu Efes, i turchi volano in vetta alla classifica di Eurolega Amara sconfitta per l’Olimpia Milano oggi in Eurolega. La squadra guidata da coach Messina ha ceduto oggi all’Anadolu Efes col punteggio di 76-81. La squadra milanese non è riuscita ad imporsi sui rivali turchi in un’importantissima sfida che metteva in palio la vetta della classifica di ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-1 della Serbia sulla Francia - la Gran Bretagna vola ai quarti contro la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Germania-CILE: sta per iniziare il secondo parziale con Mies alla battuta. Ricordiamo che il match è ininfluente ai fini della classifica, Germania già avanti come prima e Cile già fuori. 17.17 Germania-CILE: Un paio di brutti errori di Tablio e una lunga volée di Barrios regalano il primo parziale alla Germania! 76(3) per Krawietz e Mies 17.15 Germania-CILE: in perfetto equilibrio il ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-1 della Serbia sulla Francia - Germania-Cile e Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Germania-Cile Partita molto equilibrata entrambe le coppie mantengono il servizio: 3-3. 16.51 Gran Bretagna-Kazakistan Murray/Skupski difendono il break: 3-1. 16.49 Serbia-Francia Herbert/Mahut non sbagliano e chiudono il match con un doppio 6-4 16.48 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik/Kukushkin rimangono in scia e si portano sul 2-1. 16.46 Germania-Cile Krawietz/Mies mantengono abbastanza ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania-Cile e Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Serbia-Francia Mahut serve bene e i transalpini difendono serenamente il servizio e si portano sul 4-2. Ricordiamo che il match è ininfluente per la qualificazione visto Djokovic e compagni hanno conquistato il primo posto del girone. 15.48 Gran Bretagna-Kazakistan A breve in campo i doppisti Murray/Skupski-Golubev/Nedovyesov. 15.46 Serbia-Francia Herbert/Mahut piazzano il primo break ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania ai quarti - Gran Bretagna-Kazakistan 1-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Germania-CILE Garin fa il suo e sale 5-4 nel terzo set. A questo punto toccherà a Struff provare a prolungare il parziale. 15.24 Germania-CILE Prosegue l’equilibrio tra Struff e Garin, siamo sul 4-4 nel terzo set. 15.22 Gran Bretagna-Kazakistan BUBLIK SCONFIGGE EVANS 5/7 6/4 6/1. 1-1 TRA LE DUE NAZIONI 15.20 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik si aggrappa al servizio e chiude il game! ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. 2-0 della Serbia sulla Francia - Germania ai quarti - Gran Bretagna avanti sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Germania-CILE Subito Struff che strappa il servizio a Garin nel primo gioco del terzo set. Tedesco avanti 1-0 14.50 Gran Bretagna-Kazakistan Bublik si aggiudica il secondo set e si va al terzo! 7/5 4/6 contro Evans 14.49 Serbia-Francia DJOKOVIC VINCE 6/3 6/3 SU PAIRE. Serbia-Francia 2-0 14.48 Serbia-Francia triplo match point per Djokovic. Germania-CILE Garin vince il tie break! 7/6 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Germania nei quarti - 1-0 della Serbia e Djokovic avanti su Paire - Gran Bretagna avanti sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Serbia-FRANCIA Djokovic senza problemi inizia bene il suo secondo set al servizio e il punteggio è di 1-1 14.22 Germania-CILE Garin non cede di un millimetro e siamo sul 4-4 nel secondo set contro Struff 14.21 Gran Bretagna-Kazakistan turno di servizio senza intoppi per Evans, ora 3-2 nel secondo set. 14.20 Germania-CILE Ancora un turno volato via veloce per Struff che si porta sul 4-3 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Germania nei quarti - 1-0 della Serbia sulla Francia (tra poco in campo Djokovic) e della Gran Bretagna sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Germania-CILE Struff si aggiudica il primo set per 7/6 (7-3) su Garin 13.51 Germania-CILE Strappo di Struff nel tie break e 6-3! Tre set point per il tedesco Loading… Loading… 13.50 Gran Bretagna-Kazakistan Grande risposta di Evans che salva le palle break e vince il game. Ora è 6-5 nel primo set 13.49 Serbia-Francia Nole non sbaglia ed è 2-1 nel primo set su ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Germania nei quarti - 1-0 della Serbia sulla Francia (tra poco in campo Djokovic) e della Gran Bretagna sul Kazakistan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Germania-CILE Struff tiene il servizio a 30 e si porta sul 2-2 nel primo set 13.13 Struff al servizio, si porta sul 40-15, Bublik, intanto è 1-1 contro Evans 13.12 CLASSIFICA GRUPPO C GROUP C Nation Played Won Lost Rubbers W-L Germany 1 1 0 3 – 0 + Argentina 2 1 1 3 – 3 + Chile 1 0 1 0 – 3 + 13.11 CLASSIFICA GRUPPO E GROUP ...