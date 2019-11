Google Foto ora integra Markup | per lasciarvi scarabocchiare sulle immagini

La versione 4.32 di Google Foto presenta un controllo più granulare del tag manuale dei volti e lo switch rapido dell’account : La versione 4.32 di Google Foto incrementa la qualità del tag manuale dei volti e abilita lo switch rapido dell'account L'articolo La versione 4.32 di Google Foto presenta un controllo più granulare del tag manuale dei volti e lo switch rapido dell’account proviene da TuttoAndroid.

L'editor video arriva su Google Foto Web : ora potete creare i vostri filmati : Per gli estimatori di Google Foto è giunto il momento di gioire perché l'editor dei video presente nell'applicazione adesso è disponibile anche nella versione web, dopo mesi e mesi d'attesa.

Ecco funzioni e segreti di Google Fotocamera - il software fotografico più ambito del momento : Google Fotocamera è il software di scatto dei Google Pixel divenuto desiderabile per molti: Ecco come e perché

Google Foto sostituisce la scheda "Assistente" con "Per te" e "Gestisci la tua libreria" : Google sta rinominando la scheda "Assistente" di Google Foto in "Per te" e sta spostando alcune funzionalità in un nuovo feed "Gestisci la tua libreria". La modifica al nome della scheda Assistente è dovuta probabilmente alla necessità di evitare la confusione con Google Assistant e include altri suggerimenti che vengono spostati in un nuovo feed "Gestisci la tua libreria".

Novità per il Play Store e Google Foto : riproduzione video disattivabile e scheda "Per te" : La riproduzione automatica dei video sta arrivando nel Play Store, ma ci sarà un'opzione per disattivarla, inoltre Google Foto rinominerà l'ingannevole scheda Assistente in una più chiara dicitura "Per te".

Google Foto aggiunge tante novità con la versione 4.30 : ci sono anche i tag manuali dei volti : Google Foto per Android si aggiorna alla versione 4.30 integrando un nuovo design per il menu, il tag manuale dei volti e altre novità.

Anche Redmi Note 8 Pro ha la sua Google Fotocamera : ecco come installarla : Lo sviluppatore Wyroczen lavora da un po' di tempo ad una versione della Google Fotocamera per il Redmi Note 8 Pro e dopo vari test è pronta

Google Foto nasconde un particolare filtro per migliorare le foto Astrofotografia : Google foto mette a disposizione un filtro Astro per migliorare le foto scattate con la modalità Astrofotografia della Google fotocamera dei Google Pixel.

Con questo semplice trucco potrete animare tutte le foto salvate su Google Foto : Con questo piccolo trucco potete guardare la clip relativa alle Motion Photo in Google Foto

Archivio di Google Foto : cos'è e come funziona - come utilizzarlo : Google Foto è un'app per eseguire backup e archiviare Foto nel cloud. Include molte funzionalità come backup illimitati, autorizzazioni per la condivisione dei collegamenti e tanto altro. Una delle funzioni più interessanti e anche tra le meno note è Archivio, vedremo cosa sia o come utilizzarlo al meglio. Vivere senza (Continua a leggere)

Chi l'ha detto che i nuovi Google Pixel 4 non sono in grado di scattare foto con zoom 16x? : Una mod della Google fotocamera installata sui nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL permette di scattare foto con zoom 16x

Google Fotocamera 7.2 porta l'Astrofotografia e le novità dei Pixel 4 sui vecchi modelli in via ufficiale : Google Fotocamera 7.2 porta le novità dei Pixel 4, anche l'Astrofotografia, sui Pixel, Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 3a in modo ufficiale: eccovi il download!

Google Foto aggiunge novità per i Google Pixel 4 e una nuova organizzazione degli album : I Google Pixel 4 e Pixel 4 XL possono contare su una comoda funzionalità che consente agli utenti di "esportare immagini" da qualsiasi video registrato

Svelato il segreto del ritocco fotografico di Google Fotocamera : Chi se non un fotografo specializzato in matrimoni, ha la giusta esperienza per capire come valorizzare al meglio i volti? Ecco perché Google ha chiesto l'aiuto di una serie di fotografi di matrimoni per ottimizzare la propria funzione di ritocco del volto, introdotta su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. Nel corso di […]