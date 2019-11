Gabriel Garko fa una confessione dalla D’Urso e Maurizio Costanzo lo bacchetta

Maurizio Costanzo a Gabriel Garko : "Certe cose non si dicono in tv" - : Serena Granato Tra le pagine di Nuovo, Maurizio Costanzo ha voluto commentare alcune dichiarazioni rilasciate da Gabriel Garko in un'intervista concessa a Live Nel corso di una recente ospitata televisiva registratasi a Live: non è la d'Urso, Gabriel Garko si era raccontato a ruota libera su vita privata e carriera, lasciandosi scappare alcuni particolari mai rivelati prima, che adesso fanno discutere. Nelle ultime ore, l'attore di ...

“Vedi di finirla”. Gabriel Garko - si alza un polverone : colpa di certe sue confessioni private : Continua a far discutere Gabriel Garko e nelle prossime settimane il polverone è destinato a non abbassarsi. Tutto è partito lunedì scorso dal salotto di Barbara D’Urso, atto prima della presentazione del suo libro. Prima tappa di un tour che è proseguito in tutti i canali televisivi con piccoli segreti e dolori rivelati durante le varie trasmissione. I fari, nelle ultime ore, si sono accesi particolarmente su una confessione di Gabriel Garko: ...

Gabriel Garko e le canne : Maurizio Costanzo deluso : Gabriel Garko ha fumato canne: Maurizio Costanzo non approva Ha fatto parecchio discutere la confessione di Gabriel Garko a Live-Non è la d’Urso. Ospite nel salotto di Barbara d’Urso per presentare l’autobiografia Andata e ritorno, l’attore ha ammesso di fumare ogni tanto una canna. Un’abitudine che l’ex di Eva Grimaldi ha preso dopo un viaggio […] L'articolo Gabriel Garko e le canne: Maurizio Costanzo ...

Alfonso Signorini condivide lo stesso pensiero di Gabriel Garko ecco perché : Gabriel Garko in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” ha ribadito che non ci deve essere un’attenzione così particolare che riguarda la sua vita personale: “Sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando ...

Alfonso Signorini dà ragione a Gabriel Garko ecco perché : Una presunta voce di omose…sualità di Gabriel Garko l’ha sempre accompagnato per tutta la sua carriera, e ultimamente il gossip è tornato sull’argomento per un’amicizia con l’attore Gabriele Rossi. Garko intervistato dal settimanale “Chi” ha ribadito che non ci deve essere un’attenzione così particolare che riguarda la sua vita personale: Sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da ...

Gabriel Garko non fa coming out - Signorini : "Ha ragione. E' un provincialismo che non ci fa onore" : L'attore, ultimamente incalzato spesso con domande sul suo orientamento sessuale, è stanco di questa attenzione morbosa

Gabriel Garko svela il dramma del passato e rivela : “Sabotarono la mia auto” : Gabriel Garko si confessa sulle pagine del settimanale Chi, raccontando nuovi dettagli sulla sua vita privata. L’attore ha svelato in questi giorni di aver subito un tentativo di violenza sessuale quando aveva solamente 17 anni, un dramma con cui ha convissuto per moltissimi anni e che non ha mai rivelato a nessuno. “Quando aveva 17 anni un uomo sposato, con figli e molto più grande tentò di abusare di me – ha spiegato Gabriel -. Da ...

Gabriel Garko : Basta chiedere con chi vado a letto : “Sarà un’utopia, ma sogno un mondo dove non ci sia bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno. Non riesco più a tollerare chi punta il dito, chi giudica, chi vuole dare un nome a tutto e a tutti. E non voglio più sentire parlare di normalità“. Con queste parole, ...

Alfonso Signorini : "Gabriel Garko ha ragione. Non c'è bisogno di dire con chi dividiamo il nostro letto" : Le voci di una presunta omosessualità, che l'hanno accompagnato praticamente per tutta la sua carriera, e l'ultimo gossip riguardante l'amicizia con l'attore Gabriele Rossi hanno portato Gabriel Garko a ribadire un concetto già molto noto per lui.Intervistato dal settimanale Chi, infatti, l'attore torinese ha manifestato nuovamente il desiderio di vivere in un mondo dove non ci sia più attenzione morbosa riguardante la vita intima di una ...

Gabriel Garko : «A 17 anni un uomo sposato e con figli tentò di violentarmi» : «A 17 anni un uomo, sposato e con figli, tentò di violentarmi. Provai schifo, da quel giorno ho iniziato a fumare e non ne ho mai parlato con nessuno fino a oggi». Una rivelazione dolorosa, quella che Gabriel Garko fa in un’intervista a Chi, in occasione dell’uscita di Andata e ritorno, l’autobiografia del 47enne attore e sex-symbol. Gabriel Garko, al secolo Dario Gabriel Oliviero, per la prima volta ricorda quanto accaduto ...

“Dillo a tutti!”. Gabriel Garko stavolta risponde alla critiche - lo fa a ‘La vita in diretta’ davanti a Lorella Cuccarini : Gabriel Garko a ruota libera, ospite de La vita in Diretta, l’attore ha parlato del suo libro Andata e ritorno. Tanti gli argomenti toccati come tanti i veleni gettati su di lui in rete, l’ultima: quella di avere un parrucchino. Lui stesso ha voluto smentire la notizia a La vita in diretta: “Su Instagram mi dicevano che avevo il parrucchino, ma non è così. O mi dicono che ho il parrucchino o che sono rifatto!”. Ha poi spiegato qual è il suo ...

La vita in diretta - Gabriel Garko sulle critiche : “Guardo avanti” : Gabriel Garko ospite a La vita in diretta risponde alle critiche dei social sulla sua carriera È un fiume in piena, Gabriel Garko. Ospite a La vita in diretta e intervistato da Alberto Matano, l’attore ha parlato del suo libro Andata e ritorno (edito da La nave di Teseo, ndr) che esce proprio in questi giorni. Gabriel ha parlato anche delle critiche che, da sempre, gli vengono fatte sulla sua carriera (cinematografica e televisiva), ...

Gabriel Garko - verità sul parrucchino e confessione di Manuela Arcuri a La vita in diretta : L’intervista di Gabriel Garko a La vita in diretta: le confessioni a cuore aperto dell’attore Gabriel Garko ha parlato del suo libro Andata e ritorno a La vita in diretta, ma ha anche raccontato dei commenti taglienti dei suoi hater, che non mancano mai su Instagram. L’ultima accusa nei suoi confronti? Che indossa un parrucchino! […] L'articolo Gabriel Garko, verità sul parrucchino e confessione di Manuela Arcuri a La ...

Gabriel Garko - confessione sconvolgente : "Quando avevo 17 anni un uomo tentò di abusare di me" : Bello e impossibile. Ogni volta che Gabriel Garko apre bocca il web s’infiamma. Stavolta, in un’intervista al settimanale Chi, l’attore lancia un’altra una vera bomba. Mai raccontata prima. "Un uomo quando avevo 17 anni tentò di abusare di me. Avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di