Foo Fighters a Milano nel 2020 | biglietti in prevendita per il concerto agli iDays

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) Foonelheadliner di domenica 14 giugno degli. Dopo i System of A Down e Korn il 12 giugno e Billie Eilish il 17 luglio, i Foosono i nuovi headliner annunciati oggi. La band americana salirà sul palco del MINDInnovation District (area expo) nella giornata di domenica 14 giugno. Nascono nel 1995 i Foo– Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee – e si consolidano come l’ultima grande rock band americana in grado di conquistare le arene e gli stadi di tutto il mondo. Hanno vinto 12 Grammy Awards e venduto milioni di dischi ovunque, sono entrati nella storia della musica grazie a brani come This Is A Call, Everlong, Monkey Wrench, My Hero, Learn To Fly, All My Life, e ancora pezzi del calibro di Times Like These, Best Of You, The Pretender, Walk, These Days, e The ...

