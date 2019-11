Di Maio | la riforma del Mes non stritoli il nostro paese

I ‘no’ di Luigi Di Maio : “Su una riforma del fondo Salva-Stati e sullo Ius soli non si transige” : "Se ci sono delle difficoltà è normale perché siamo nati in poche settimane, ma vedo un clima positivo: non roviniamolo con slogan per il nostro elettorato. Dopo la manovra mi auguro che ci siederemo a un tavolo e lavoreremo a un calendario per il 2020. A partire da salario minimo, legge sul conflitto di interessi e riforma della sanità": così Luigi Di Maio sulla salute del governo giallorosso.Continua a leggere

La riforma che non piace a Salvini e Di Maio - senza che si capisca perché : Stanno attaccando duramente la riforma di un trattato europeo – il MES – che loro stessi avevano avviato e votato più di un anno fa

Mes - Di Maio : riforma stritola l'Italia : 8.45 "Una riforma del Mes(Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salvaStati Ndr) che stritola l'Italia non è fattibile".Così il ministro degli Esteri, Di Maio, sul Corriere della Sera. Ho chiesto un vertice perchè "in Europa siamo stati abituati a colpi bassi in passato, che non abbiamo più intenzione di subire...Conte non ha firmato nulla, questo non è un vertice contro di lui". La maggioranza? "Dopo la manovra mi auguro ...

Di Maio difende Conte sul Mes : "Inaccettabile una riforma che stritola l'Italia - ma il premier non ha firmato nulla" : Il premier “non ha firmato nulla”, e il vertice che i parlamentari M5s chiedono non è contro di lui, ma è giusto fare il punto. Luigi Di Maio interviene con un’intervista in apertura del Corriere sulla vicenda del meccanismo di stabilizzazione finanziaria europea: “Una riforma del Mes che stritola l’Italia non è fattibile”. E dopo le parole del leader dem Zingaretti che sollecitava ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Quota 100 - tensioni nel governo. Di Maio : “Ce l’hanno con i pensionati - ma la riforma non si tocca” : "Continuo a sentire provocazioni di ogni genere sull’abolizione di Quota 100 e sulla plastic tax. Oggi ne è arrivata un’altra che lascia il tempo che trova. Intanto vorrei rassicurare tutti che Quota 100 non si tocca. Il MoVimento 5 Stelle l’ha difesa una volta e lo farà di nuovo. Se qualcuno pensa di riportare la Fornero, ha capito male": così Luigi Di Maio difende il cavallo di battaglia della Lega da Italia Viva, che ha presentato degli ...

Luigi Di Maio con Matteo Salvini sulla riforma elettorale : "Non serve - possiamo votare lo stesso" : Luigi Di Maio si muove dal palco di Italia 5 Stelle quasi come se fosse uno di quei dissidenti che contestano la sua linea. Il capo politico sembra andare nella direzione opposta rispetto a quella tracciata da Beppe Grillo. Il tema è quello della riforma elettorale, argomento trattato con toni "salv

Prescrizione - Di Maio : “Sarà in vigore dall’1 gennaio. Nessun dietrofront sulla riforma. Era Berlusconi che voleva fermarla” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...

Giustizia : Di Maio - ‘se no maggioranza su riforma trarremo conseguenze’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Se non ci fosse in Parlamento una maggioranza sulla riforma della Giustizia ne trarremo le conseguenze”. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì su La7. “Per noi è una priorità”. L'articolo Giustizia: Di Maio, ‘se no maggioranza su riforma trarremo conseguenze’ sembra essere il primo su CalcioWeb.