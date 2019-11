Basta | ma davvero

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Mavogliamo continuare ad assistere immoti al sessismo verbale del potere, ad un linguaggio senza rispetto per nessuno, allo scherno gratuito, agli apprezzamenti grevi e offensivi?decenni di democrazia li vogliamo vedere ridotti alla semplificazione di un potere predatore che fa leva sui peggiori istinti per ottenere e mantenere il consenso, con truppe illuminate che sembrano quasi vergognarsi della ragionevolezza e delle buone maniere? Sì,, ma, come dice Lilli Gruber nel suo libro “!, Il Potere delle donne contro la politica del testosterone”, I Solferini, 13,90 euro. Fa male a tutti noi, non solo alle donne, sopportare il body shaming, il ritorno del fascismo nel linguaggio, l’odio sparso a piene mani verso tutte le diversità di sesso, di religione, di cultura, giustificato dal colore della pelle, il ...

elisabettap38 : RT @isadoralarosa: MA BASTA!! BASTA DAVVERO!! E GLI ITALIOTI CHE VI DANNO ANCHE IMPORTANZA IN QUESTE ANALISI POLITICHE TENDENZIOSE E DISONE… - bbbbune : RT @emmevilla: ???? ONG E 'PULL FACTOR'. Con tutti i migranti partiti dalla #Libia degli ultimi giorni, torna l'idea che le Ong al largo f… - irissdescent : RT @emmevilla: ???? ONG E 'PULL FACTOR'. Con tutti i migranti partiti dalla #Libia degli ultimi giorni, torna l'idea che le Ong al largo f… -