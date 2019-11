Vigili del fuoco senza assicurazione Inail | la protesta arriva a Mattarella | “Non ci

A Reggio Calabria quattro Vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti nell’esplosione di una macelleria : Nella notte tra martedì e mercoledì, a Reggio Calabria, quattro vigili del fuoco e quattro poliziotti sono rimasti feriti nell’esplosione di una macelleria dove erano intervenuti per spegnere un incendio. Hanno riportato fratture, ustioni e contusioni, ma nessuno di loro

Esplosione in un distributore di benzina - muore un 29enne : sul posto 118 e Vigili del fuoco : Un uomo è morto in una Esplosione avvenuta intorno alle 17:30 a Monte Urano in un distributore di benzina in contrada Ete Morto. La vittima stava lavorando all’impianto antincendio quando l’Esplosione lo ha travolto sbalzandolo a diversi metri di distanza. L’uomo è morto sul colpo e, purtroppo, nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 arrivati sul posto poco dopo l’Esplosione. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che non hanno ...

Maltempo Bologna : Vigili del Fuoco al lavoro per il recupero degli anziani a Budrio : Proseguono gli interventi di soccorso nella zona di Budrio, anche oggi alle prese con gli allagamenti per l’esondazione del fiume Idice. Verso le 13, in via Rondanina, i Vigili del Fuoco del nucleo del soccorso acquatico hanno evacuato due persone con due cagnolini, che negli ultimi giorni erano rimasti chiusi in casa. Nella mattinata sono stati portati a termine diversi altri interventi di evacuazione di persone rimaste in casa e di ...

Roma - paura a via Lucrezio Caro : polizia e Vigili del fuoco sul posto. Agenti con giubotti antiproiettile : paura a Via Lucrezio Caro in Roma nel quartiere Prati. Sul posto sono presenti sia la polizia sia i vigili del fuoco. Gli Agenti hanno indossato i giubotti anti proiettile. Ancora non è chiaro...

Maltempo Emilia Romagna : Vigili del Fuoco al lavoro per soccorrere gli animali : Situazione di allerta in Emilia Romagna dove le piogge hanno causato svariati danni e dove, per le prossime ore, è prevista ancora allerta rossa. Maiali e cavalli, gatti e anche api: sono alcuni degli animali portati in salvo nel pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Bologna, ancora impegnati soprattutto nella zona di Budrio per gli allagamenti causati dall’esondazione del fiume Idice. Nelle campagne fra Vedrana e località La Motta, con ...

Maltempo da record - 8.000 interventi dei Vigili del fuoco in una settimana : Ha lasciato pesanti strascichi l’ondata di Maltempo che ha investito l’Italia negli ultimi giorni. I vigili del fuoco hanno eseguito in tutta la Penisola 8 mila interventi in una settimana. Solo nelle ultime 36 ore, i soccorsi sono stati 450 in Emilia Romagna e 380 in Toscana.settimana intensa per i #vigilidelfuoco: svolti 8.000 interventi per il #Maltempo su tutta la penisola. Nelle ultime 36 ore effettuati 450 soccorsi in ...

Protesta dei Vigili del Fuoco - a Roma anche i Pompieri di Teramo : Teramo - Domani anche i Vigili del Fuoco di Teramo manifesteranno a Roma. L'iniziativa è del Conapo, il sindacato autonomo che da anni denuncia l’inaccettabile condizione delle retribuzioni e delle pensioni dei Vigili del Fuoco i quali, come certificato dall’ISTAT, percepiscono mediamente 7 mila euro in meno l’anno rispetto alle Forze di Polizia, cui si aggiunge la mancanza dei peculiari istituti previdenziali che negli altri Corpi ...

Allarme a Firenze : chiuso il lungarno per una fuga di gas - Vigili del Fuoco sul posto : A causa di una fuga di gas il lungarno Diaz a Firenze e’ stato momentaneamente chiuso da via dei Benci a piazza Mentana, per permettere alle squadre di Toscana Energia di isolare il tratto. Sul posto i Vigili del Fuoco con personale del nucleo Nncr (Nucleare biologico chimico radiologico). L'articolo Allarme a Firenze: chiuso il lungarno per una fuga di gas, Vigili del Fuoco sul posto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - 2200 interventi dei Vigili del fuoco in tutta Italia : Proseguono in tutta Italia gli interventi dei vigili del fuoco per il Maltempo che sta colpendo la penisola. Nelle ultime 36 ore svolti 2.200 soccorsi

Maltempo Roma : oltre 150 interventi dei Vigili del fuoco : Sono oltre 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del Maltempo che ha colpito la capitale. Il 70% delle chiamate riguardano alberi caduti, rami pericolanti e infiltrazioni di acqua negli appartamenti. Il restante 30% riguarda il soccorso ordinario. A causa delle avverse condizioni meteo è stato confermato il rinforzo di altre squadre sul territorio di Roma e provincia. L'articolo Maltempo Roma: oltre 150 interventi dei vigili ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : preallertata a Pordenone la colonna mobile dei Vigili del fuoco : È stata preallertata a Pordenone la sezione operativa di colonna mobile dei vigili del fuoco, versione alluvione, su disposizione del Centro Operativo Nazionale, a causa dei bollettini meteo avversi previsti per le prossime ore. Tra i mezzi vi è anche il nuovo carrello per prosciugamenti, di recente ideazione e costruzione proprio dei vigili del fuoco Pordenonesi, dotato di 1 idrovora da 2500 lpm, 1 idrovora da 1200 lpm, un gruppo elettrogeno, ...