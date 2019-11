Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Tiil mondo? Questoè per tutti quelli che ci hanno creduto… ma poi quel giorno pioveva, quindi no, dai. E poi avevo la lezione di judo e non potevo saltarla”. Con la consueta ironia, i Thehanno realizzato un divertenteper promuovere l’attività di ActionAid Italia, impegnata nell’adozione a distanza.Facebook/TheL'articolo “Tiil mondo?”, l’ironicodei Theper chi non vuole arrendersi: lo spot per ActionAid proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : @Lidia_Undiemi Eh ma tu eri tanto brava nel capire le cose quanto ingenua con le persone, ti ricordi quando ti inga… - TutteLeNotizie : “Ti ricordi quando volevi cambiare il mondo?”, l’ironico video dei The Jackal per chi non… - ilFotoalbum : Siamo i piccoli veri aiutanti di #BabboNatale Fino al #1dicembre prezzi incredibili sui nostri migliori fotoprodott… -