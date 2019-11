Pd | Corallo alle Sardine | “State attenti a non farvi fagocitare dai capetti di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Il movimento delle ‘’? Ci sono pezzi del Pd che scendono in piazza con loro, cioè si va in piazza per manifestare mentre si è al governo. Legiustamente scendono in piazza e dicono: ‘Noi siamo qui’. C’è voglia di ritornare nei luoghi della sinistra. Ma prima che questo movimento si estingua come tutti gli altri che abbiamo visto in passato, per esempio il Popolo Viola, cerchiamo di veicolarlo verso dei temi, come il lavoro”. Sono le parole di Dario, il giovane esponente dem che si candidò nella prima fase delle primarie Pd, intervistato nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. E aggiunge: “Adesso succederà che verranno lanciate lein tutte le città d’Italia e questa bulimia diporterà ad un indebolimento di quel movimento. A Bologna si vota, ma a ...

