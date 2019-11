Age of Wonders | Planetfall - Revelations è disponibile da oggi

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 21 novembre 2019) Triumph Studio è lieta di annunciare che è finalmente, primo DLC a pagamento per Age of. Tra le novità introdotte notiamo nuove meccaniche di gioco, due nuove campagne e molto altro ancora.Le nuove campagne ruoteranno attorno ai discendenti di Heritor ed alla dinastia Es'teq, in tutto sono state promesse circa 10 ore di nuovi contenuti, senza contare la presenza del Tomb world Scenario ed un nuovo Anomalous Sites, che sarà possibile esplorare per imbattersi in nuove trappole e nemici. Inoltre grazie alla tecnologia Heritor sarà possibile assorbire l'essenza del nemico ed usarla per evocare potenti alleati."Lasciati alle spalle l'epoca più buia di un impero ormai caduto e ricostruisci un nuovo futuro per la tua gente. Age ofè il nuovo gioco strategico di Triumph Studios, creatori dell'acclamata serie di Age of. ...

