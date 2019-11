Zingaretti e Renzi si menano a colpi di Lega | Salvini come clava

Zingaretti colpisce duro Matteo Renzi : "Un segno di grande debolezza" : "Un segno di grande debolezza". Nicola Zingaretti, nell'intervista a Repubblica, mette nel mirino Matteo Renzi e Italia Viva, la costola uscita dal Pd ufficialmente per essere la gamba elettorale moderata del centrodestra. Ufficiosamente, per azzerare i consensi dei dem. "Renzi - spiega il segretari

Politica - per Zingaretti e Matteo Renzi - lo spettro di un’alleanza tra Salvini e Di Maio per andare subito alle elezioni : Una situazione in fermento quella Politica italiana con un Movimento 5 Stelle che sta sempre più perdendo consensi. Luigi Di Maio ha iniziato a ascoltare la base che vuole a tutti i costi maggiore autonomia dal Pd. Innanzitutto, sia in Calabria che in Emilia Romagna gli eletti nel Movimento 5 Stelle e gli attivisti hanno chiesto, in un ultimo incontro con il capo politico del Movimento, di fare per le prossime regionali proprie liste ma ...

Pd - Zingaretti contro Renzi e Italia Viva : “Chi ci combatte per rosicare consenso si scava la fossa” : “Non si illudano, chi combatte il Pd per rosicare consenso si scava la fossa per sé e per il centrosinistra Italiano. Il Pd resterà comunque il pilastro della risposta alla risorgente destra”. A rivendicarlo il segretario dem Nicola Zingaretti nel discorso alla convention di Bologna, attaccando, pur senza nominarlo, Matteo Renzi e il suo partito Italia Viva, la cui strategia dichiarata è proprio quella di erodere i consensi dem. ...

Lucia Borgonzoni smaschera il gioco sporco di Bonaccini : "Si vergogna di Zingaretti e Renzi" : Il ritornello del Pd per disinnescare la bomba Lucia Borgonzoni è ormai trito e ritrito: "Emiliani, il 26 gennaio si vota per lei o Stefano Bonaccini, non per Matteo Salvini". Il tema ormai è noto: la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna è monopolizzata dalla presenza quasi perenne

Matteo Renzi - la mossa per provocare Zingaretti : non solo diserta la tre giorni del Pd. Ecco a cosa ha pensato : Da una parte Nicola Zingaretti dall'altra Matteo Renzi. La loro è una scissione che va oltre il politico. Il primo, infatti, impegnato nella tre giorni, dal titolo "Gli anni 20 del 2000. Tutta un'altra storia", a Bologna. Il secondo a Torino per il suo solito show, volto a dettare l'agenda e rubare

"Renzi picconando il Pd apre la strada alla destra” - dice Zingaretti : Con un'intervista rilasciata a La Stampa di Torino mentre si trovava ancora a Washington, il segretario del Pd risponde all'intervista di Matteo Renzi dalle stesse colonne dove ha spiegato di voler fare al Pd quello che Macron ha fatto ai socialisti: togliergli i consensi. “Ogni picconata al Partito democratico è un favore fatto a Matteo Salvini. Questa è la pura verità, e quindi più si colpisce il Pd, più si rafforza la destra. Poi ognuno si ...

Matteo Renzi prosciuga Nicola Zingaretti : altri otto consiglieri passano a Italia Viva : Non bastava aver dato vita alla scissione poco dopo la formazione del governo, Matteo Renzi mette il dito nella piaga del suo ex partito. Dopo essersi ritrovato al governo con i Cinque Stelle come alleati, il Pd deve fare i conti con l'emorragia interna. L'ex premier, con il suo addio, si è "rubato"

Luca Ricolfi sul caso Ex Ilva : "Renzi e Di Maio salvi - perché a pagare dazio saranno Pd e Zingaretti" : L'addio di ArcelorMittal dall'ex Ilva sta facendo vacillare un'alleanza già fragile. Molte delle colpe potrebbero ricadere sui Cinque Stelle non solo contrari allo scudo penale, ma anche incapaci nel prendere provvedimenti. Prima è toccato a Luigi Di Maio il ruolo di ministro dello Sviluppo economic

Giuseppe Conte a Marco Travaglio : "Un weekend in ritiro con Renzi - Di Maio e Zingaretti" : Prima le grane Ilva e manovra, poi Giuseppe Conte si godrà un bel "ritiro spirituale", un weekend di lavoro per fare squadra con i suoi ministri, o almeno quello che resterà del governo in carica. In una lunga intervista al Fatto quotidiano, di fronte a un Marco Travaglio rimasto oggi uno dei pochi

RETROSCENA/ Voto in marzo - la mossa di Zingaretti per "bruciare" le nomine di Renzi : Davvero i partiti vogliano arrivare alle nomine? Zingaretti ha un'altra idea, perché il prezzo pagato dal Pd sarebbe troppo alto. Meglio votare prima

Renzi : “Io come Jessica Rabbit - non sono cattivo ma mi dipingono così”. E su ex Ilva : “Conte abbia il sostegno di tutti - da Salvini a Zingaretti” : “Se vince il centrodestra in Emilia Romagna, io faccio cadere il governo Conte Due? Ma de che? Io sono come Jessica Rabbit. Non sono cattivo, è che mi dipingono così“. sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. E sottolinea: “Parliamoci chiaro: ma a chi interessa cosa accadrà il giorno dopo le elezioni in Calabria, Emilia Romagna e in Toscana? Vorrei fare un ...

Zingaretti è "esasperato" da Renzi e Di Maio : Nel giorno cruciale per le acciaierie di Taranto, con il confronto tra Giuseppe Conte e i vertici di ArcelorMittal, si è svolta una riunione della delegazione di governo del Partito democratico assieme al segretario Nicola Zingaretti, al vice segretario Andrea Orlando, ai capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Sulla carta, una occasione per fare il punto sulla manovra, ma fonti del Partito democratico spiegano che dal ...