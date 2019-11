Taranto | gli ambientalisti | Chi produce acciaio finisce indagato

Taranto - ex Ilva : sospensione delle operazioni di spegnimento degli altiforni : Nel tardo pomeriggio di lunedì, ArcelorMittal ha comunicato ai sindacati la sospensione delle operazioni di spegnimento degli altiforni dello stabilimento ex Ilva, fino alla decisione sul ricorso cautelare presentato dai commissari straordinari. La decisione della multinazionale indiana è arrivata dopo l'invito del Tribunale di Milano a non procedere con iniziative e condotte relative all'operatività e funzionalità dello stabilimento....Continua ...

Ex Ilva - blitz della Gdf negli uffici ArcelorMittal di Taranto e Milano : Doppio blitz della Guardia di Finanza nei confronti di ArcelorMittal. Sono attualmente in corso controlli contabili e commerciali sia nella sede di Taranto che in quella di Milano. Gli interventi della Gdf sono stati disposti dalla Procura di Taranto e da quella di Milano, che stanno indagando parallelamente in ragione dell'esposto presentato dai commissari straordinari con il quale sono stati segnalati “fatti e comportamenti, inerenti al ...

La Guardia di Finanza perquisice gli uffici di ArcelorMittal a Milano e Taranto : Blitz della Guardia di Finanza presso gli uffici di Milano e nello stabilimento dell'ex Ilva a Taranto di Arcelor Mittal. L'azienda starebbe collaborando con i militari fornendo tutte le informazioni richieste. Alcuni giorni fà i pm di Taranto avevano aperto un fascicolo sull'ex Ilva: oggi invece il colosso dell'acciaio ha annunciato di aver sospeso il suo piano di spegnimento degli altoforni.Continua a leggere

ArcelorMittal - perquisizioni e sequestri nella sede di Taranto e negli uffici di Milano : perquisizioni e sequestri da parte della guardia di finanza sono in corso negli uffici di Taranto di ArcelorMittal da parte della guardia di Finanza. L'intervento è stato disposto su...

Arcelor Mittal - blitz della guardia di finanza nell'acciaieria di Taranto e negli uffici di Milano : perquisizioni e sequestri : Duplice blitz coordinato dalle procure di Taranto e Milano che indagano su un "eventuale depauperamento del ramo di azienda": acquisiti documenti

La Guardia di Finanza sta facendo perquisizioni negli uffici di Milano e Taranto di ArcelorMittal : La Guardia di Finanza sta facendo una perquisizione negli uffici della direzione dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. ANSA scrive che «l’intervento è stato disposto su delega della procura di Taranto nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo l’esposto presentato dai commissari dell’ex Ilva

ArcelorMittal ha sospeso il piano di spegnimento degli impianti dell’acciaieria di Taranto : ArcelorMittal, la grande società franco-indiana che sta minacciando il governo italiano di abbandonare l’ILVA di Taranto se non saranno accettate le sue condizioni, ha annunciato di aver sospeso il suo piano di spegnimento degli altoforni dell’acciaieria. La società ha spiegato di

Ex Ilva - a Taranto le proteste delle imprese dell’indotto : minacciano il ritiro degli operai : È iniziata a Taranto il presidio delle aziende dell'indotto, che chiedono garanzie per il recupero di 60 milioni, già fatturati ma non ancora riscossi. Se Arcelor Mittal non pagherà le imprese sono pronte a ritirare i lavoratori dai cantieri. Diversi mezzi pesanti si sono già schierati davanti alle portineria dello stabilimento siderurgico dell'Ex Ilva.Continua a leggere

Ambiente - Erri De Luca : “Le piazze sono vive - i giovani vogliono prendersi il futuro”. E sull’ex Ilva : “Taranto città martire” : “Le piazze sono vive, hanno come motore dei giovani che rappresentano un movimento mondiale. Il futuro è in mano a loro, la bella notizia è che lo vogliono determinare, non subire passivamente”. Erri De Luca interviene dalla presentazione del suo nuovo libro, Impossibile ed elogia la reazione di Bologna e dei giovani italiani, che cercano di far sentire la loro voce attraverso forme di organizzazione spontanee. Lo scrittore di ...

Arcelor Mittal - la Fim Cisl : l'Ad ha comunicato lo stop degli impianti a Taranto tra dicembre e gennaio : Confindustria Taranto dopo l'incontro al Mise: «Dallo stabilimento ci arrivano notizie di disimpegno e di avvio celere dello spegnimento»

Ilva - Arcelor Mittal comunica a governo e prefetto lo stop agli impianti di Taranto. Sindacati in sciopero : stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...

Ilva - Arcelor Mittal comunica a governo e prefetto lo stop agli impianti di Taranto : stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...

«Lasciamo l’Ilva». ArcelorMittal spegnerà gli altiforni di Taranto già a fine anno : Entro il 12 dicembre il primo stop. Bentivogli: «Ilva, situazione drammatica. Basta tatticismi della politica»

Arcelor Mittal - la Fim Cisl : l'Ad ha comunicato lo stop degli impianti a Taranto tra dicembre e gennaio : Confindustria Taranto dopo l'incontro al Mise: «Dallo stabilimento ci arrivano notizie di disimpegno e di avvio celere dello spegnimento»