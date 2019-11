Sicilia | Cisl-Diste | ' isola in declino demografico | 100mila abitanti in meno nel 2019'

Sicilia : Cappuccio (Cisl) - 'Zes turistiche per crescita strutturata del settore' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - L'istituzione di "Zes turistiche" per far davvero del turismo "uno degli elementi più importanti della Sicilia" con una crescita che non sia solo "congiunturale ma strutturale". A lanciare la proposta, a margine della presentazione del secondo numero di 'Zoom Sicilia',

Lavoro : Cisl-Diste - 'Sicilia in apnea perenne - disoccupazione reale al 40 - 3%' (3) : (Adnkronos) - Brutto segno anche l’aumento delle chiusure volontarie di imprese: +6,9%. "E' un indizio – rileva il rapporto – del peggioramento della percezione degli imprenditori sulle aspettative future". Nella prima metà di quest’anno, l’incremento delle chiusure risulta, su base annua, del 6,9%

Lavoro : Cisl-Diste - 'Sicilia in apnea perenne - disoccupazione reale al 40 - 3%' (2) : (Adnkronos) - Gli occupati in Sicilia sono in tutto un po’ meno di 1,4 milioni e appena un terzo sono donne. "La quota di occupazione femminile sul totale - si legge nel report - negli ultimi anni è aumentata fino a toccare il 35,9%. Ma la crescita è lenta e l’Isola resta tra le regioni più in ritar

Sicilia : Cappuccio (Cisl) - 'lavoro in stallo - serve patto con Regione e governo nazionale' (2) : (Adnkronos) - Per il segretario della Cisl Sicilia bisogna trovare "insieme" la strada per offrire "condizioni di sviluppo che possono essere incentivare percorsi di crescita, offrire sgravi fiscali su alcune materie importanti, mettere in luce gli elementi di crescita e rilanciare anche temi come l

Sicilia : Cappuccio (Cisl) - 'lavoro in stallo - serve patto con Regione e governo nazionale' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - "Il lavoro e la disoccupazione sono elementi che rimangono stabilmente in una condizione di grandissima difficoltà e questa è una grande preoccupazione. Il vero problema è che strutturalmente c'è una fase di stallo e anche i dati per il prossimo anno non ci lasciano in

Sicilia : Fns Cisl - 'in legge di bilancio risorse per vigili del fuoco' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "In questo Paese i vigili del Fuoco hanno scarse garanzie e tutele rispetto agli infortuni e alle malattie professionali e non vengono valorizzati né dal punto di vista retributivo né da quello previdenziale". Così Mimmo Ballotta, segretario generale Fns Cisl Sicilia,

Svimez : Cisl Sicilia - 'Piano Mezzogiorno? Necessario ma non sufficiente' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Per arrestare il declino del Sud e della Sicilia, il piano per il Mezzogiorno annunciato dal governo Conte bis è "una condizione necessaria ma non sufficiente". Serve, parallelamente, che la Regione "acceleri sul piano degli investimenti sviluppando il welfare sociale e

Sicilia : Cisl lancia ‘patto di condivisione istituzionale’ : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) – Un duplice patto, “intergenerazionale e di condivisione istituzionale”. A lanciarlo la Cisl Sicilia per promuovere nell’Isola “economia circolare, infrastrutture sociali, lavoro produttivo”. E per arrestare “l’esodo di giovani che da troppo tempo, valigia in mano, cerca un futuro andando via”: più del 50% di coloro che se vanno hanno meno di 34 anni. Il tema ...

Sicilia : Cisl - 'patto sociale per uscire da marginalità' (2) : (AdnKronos) - "Chi pensa che il sociale non sia funzionale alla crescita economica e produttiva è fuori dalle dinamiche reali di progresso della società - prosegue il sindacato - L’investimento sul sociale rappresenta una leva di sviluppo e di modernizzazione del Paese, un buon funzionamento della m

Sicilia : Cisl - 'patto sociale per uscire da marginalità' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Un "patto sociale". E' la proposta avanzata da Cisl Sicilia al governo regionale dinanzi ai dati sconfortanti su povertà, rischio di marginalità, disoccupazione e non autosufficienza nell'isola. La povertà assoluta è pari al 10,8% mentre in Italia si attesta al 6,4%; il