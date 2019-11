Il taglio è fluido

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Questo articolo è stato pubblicato nel N. 47 di Vanity Fair in edicola dal 20 novembre Durante la fase di transizione, quando cioè le persone prendono coscienza della propria identità e desiderano modificare il proprio aspetto di conseguenza, i capelli giocano un ruolo fondamentale. Solo che non sempre chi dovrebbe aiutarle con un nuovoha gli strumenti culturali per farlo senza generare imbarazzi. Per questo sta per arrivare sugli schermi la campagna di sensibilizzazione #HairHas NoGender (i capelli non hanno genere), voluta da Procter & Gamble attraverso uno dei suoi marchi, Pantene, per fare riflettere su quanto sia importante per i membri della comunità LGBTQI+ entrare in salone e chiedere ilche davvero si desidera, senza temere pregiudizi. A fare da apripista c’è Kristin Rankin, hair stylist fondatrice di Dresscode Project, un network di hair salon dove il ...