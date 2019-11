Esplosione in deposito fuochi d' artificio | 3 morti e 2 dispersi

Messina : Esplosione deposito fuochi artificio - Vigili fuoco - 'tre morti e due feriti' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Sono tre le vittime accertate dell'esplosione del deposito di fuochi d'artificio avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Altre due persone, come riferiscono i Vigili del fuoco, sono rimaste ferite e trasportate con ustioni gravi a Palermo e Catania.

Paura in Sicilia - Esplosione in un deposito di fuochi d’artificio : almeno 4 morti [FOTO LIVE] : Grande Paura oggi pomeriggio in Sicilia, dove a Barcellona Pozzo di Gotto si è verificata un’esplosione in un deposito di fuochi d’artificio che ha provocato un enorme incendio. La zona interessata è un’area di campagna. Secondo le prime informazioni l’incendio ha interessato la ditta Costa tra, Cavalieri e Femminamorta e ha provocato quattro morti. Sul posto i Vigili del Fuoco. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo ...