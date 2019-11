Esplode fabbrica di fuochi pirotecnici | 3 morti e 1 disperso

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Tree un. Questo il bilancio dei vigili del fuoco, al momento, della tragedia consumatasi nel Messinese, a seguito dell'esplosione delladidella famiglia Costa, a Barcellona Pozza di Gotto. Tra i cadaveri quello di una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare. Un inferno di fiamme e fumo in contrada Femminamorta, quello fronteggiato dai pompieri e dalle forze dell'ordine. Diversi feriti con gravi ustioni trasportati in ospedale.Nelladid'artificio esplosa nelle campagne di Barcellona Pozzo di Gotto erano al lavoro anche quattro operai di una ditta esterna e al momento non e' ancora chiaro se tra le vittime accertate ci siano anche alcuni di loro o se siano ancora tra i dispersi. La produzione deiavveniva in un vecchio casolare in contrada Cavalieri-Femmina morta. La famiglia Costa ha una pagina Facebook ...

