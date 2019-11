Cassano | “Non ci sono numeri 10 Razzismo? Daspo a vita e carcere”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Su Repubblica una lunga intervista ad Antonio. L’ex attaccante dichiara di aver smussato alcuni aspetti del suo carattere da quando è diventato padre, racconta la sua esperienza come commentatore tv e di aver appena finito un corso da direttore sportivo a Coverciano. Non ha mai pensato di diventare allenatore, ammette. “Scherza? Significa non vivere più. Ti alzi al mattino e per 24 ore devi pensare a tutto, agli allenamenti, alle partite, e poi devi anche dire delle bugie e a me non piace”. Bugie ai giocatori, spiega “perché tutti a inizio anno dicono che in rosa i giocatoriimportanti allo stesso modo ma è una balla. Ogni allenatore ha sette-otto elementi su cui punta e gli altri ruotano. È sempre stato così e lo è ancora”. Con l’aggravante, aggiunge, che in Italia la qualità tecnica si è abbassata rispetto al passato. “Quando ...

