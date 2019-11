Su Amazon arriva Huawei Black Friday | con alcuni smartphone scontati

Realme XT e TicWatch Pro LTE arrivano in Italia su eBay e Amazon : Due nuovi dispositivi Android, uno smartphone e uno smartwatch, si affacciano sul mercato Italiano, sono Realme XT e Mobvoi TicWatch Pro LTE. L'articolo Realme XT e TicWatch Pro LTE arrivano in Italia su eBay e Amazon proviene da TuttoAndroid.

Amazon Alexa arriva sulle smart TV Sony Bravia 4K con Android : Sony annuncia l'arrivo dell'assistente vocale Amazon Alexa sulle proprie smart TV della serie Bravia 4K HDR con Android TV a bordo. L'articolo Amazon Alexa arriva sulle smart TV Sony Bravia 4K con Android proviene da TuttoAndroid.

Amazon annuncia il suo primo speciale Tesori Nascosti : arrivano cinque giorni di offerte da non perdere : L'evento speciale Tesori Nascosti offre ai clienti cinque giorni di offerte su prodotti unici di piccole imprese, top seller...

Da Apple a Disney arriva la sfida a Netflix e Amazon sui video on demand : Dal 1° novembre sbarca Apple Tv+, poi sarà la volta di Disney+: ecco come cambia l’offerta di audiovisivo e il mercato dell’intrattenimento

Amazon Echo Wall Clock - l’orologio da muro con Alexa arriva in Italia : (Foto: Amazon) arriva ufficialmente anche in Italia Echo Wall Clock ossia l’orologio smart di Amazon in grado di interfacciarsi anche con l’assistente virtuale Alexa. Si può trovare sul sito ufficiale dell’e-commerce per un prezzo piuttosto popolare di 29,99 euro andando ad aggiungere un ulteriore tassello alla famiglia di dispositivi connessi. Di cosa si tratta? Echo Wall Clock è a tutti gli effetti un orologio analogico con ...

Amazon Prime Video - le uscite di Novembre 2019 : arrivano Jack Ryan 2 - l’ultima di The Man in the High Castle e Chiara Ferragni : Amazon Prime Video uscite di Novembre 2019, arrivano Chiara Ferragni Unposted, il film The Report, gli originali Jack Ryan 2 e The Man in the High Castle i titoli di punta. A sorpresa la commedia italiana Scatola Nera tutta da scoprire Mese interessante il Novembre 2019 di Amazon Prime Video, tanti titoli sia tra i film che tra le serie tv capaci di catturare l’attenzione del pubblico tra pop con Chiara Ferragni Unposted e cult con il film ...

Amazon Vinyl Week : arriva la quarta edizione della settimana dedicata ai vinili : Dal 28 ottobre al 3 novembre Amazon dedica una settimana al vinile diventato ormai un oggetto cult dal fascino unico

Chiara Ferragni – Unposted arriva su Amazon Prime Video dal 29 novembre : Chiara Ferragni - Unposted Dopo il successo ottenuto al box office italiano, Chiara Ferragni – Unposted sbarcherà su Amazon Prime Video. Il documentario che esplora la vita dell’”imprenditrice digitale” sarà infatti disponibile sulla piattaforma streaming a partire da venerdì 29 novembre 2019, negli oltre 200 paesi in tutto il mondo dove il servizio è disponibile. Il documentario, diretto da Elisa Amoruso, è incentrato ...

Le nuove lampadine smart di TP-Link arrivano in Italia su Amazon : TP-Link fa partire la commercializzazione della nuova striscia LED Kasa smart Multicolor Light Strip e due lampadine smart L'articolo Le nuove lampadine smart di TP-Link arrivano in Italia su Amazon proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro e 7T ricevono la Open Beta 3 con tante novità e arrivano su Amazon : OnePlus 7T Pro e OnePlus 7T ricevono l'aggiornamento software alla Open Beta con tante novità e arrivano su Amazon Italia, pronti da acquistare. L'articolo OnePlus 7T Pro e 7T ricevono la Open Beta 3 con tante novità e arrivano su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Fitbit Versa 2 è arrivato in Italia ed è già disponibile all’acquisto su Amazon : Fitbit Versa 2 è disponibile in Italia, in Edizione Standard ed Esclusiva Amazon al prezzo di listino di 199,95 euro e nella Special Edition a 229,95 euro. L'articolo Fitbit Versa 2 è arrivato in Italia ed è già disponibile all’acquisto su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Netflix e Amazon scansatevi - arriva VatiVision : Mentre in Italia si 'celebra' l'accordo tra Netflix con Sky e Mediaset e Amazon apre le sue porte alla serialità originale domestica, si affaccia una 'sacrosanta' novità nel panorama dell'offerta streaming nazionale. Nel primo trimestre 2020, infatti, è annunciato il debutto di VatiVision, una piattaforma dedicata alla distribuzione streaming on demand di "contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio cristiano". Non una ...