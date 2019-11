Scontro sul salva-Stati | M5S vuole un vertice Salvini a Conte | «Venga a riferire in Aula»

Ex Ilva - Scontro tra Boccia e Patuanelli : tutti contro tutti sulla pelle dei tarantini : Sul caso Ilva il governo non ha una linea unitaria, né una strategia di ampio respiro; anzi: ognuno dice la sua, rischiando di contraddire l'alleato. È ciò che è successo tra Francesco Boccia (Pd) e il titolare del Mise, Stefano Patuanelli. Oggetto di contraddizione è l'arcinoto scudo penale. Boccia

Scontro sulla A30 : mamma e figlia morte. Tornavano dall’ospedale - la 25enne aveva un tumore : Tragedia della strada lungo l’autostrada A30 Salerno-Caserta. Una donna e la figlia, residenti a Drapia, comune italiano di duemila abitanti della provincia di Vibo Valentia, in Calabria, sono morte nello Scontro avvenuto in Campania. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche il marito e padre delle donne, che è stato trasporto d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Le vittime sono Teresa Furchì, 50 anni, e ...

Scontro sulla A30 : mamma e figlia morte. Tornavano dall’ospedale - la 25 aveva un tumore : Tragedia della strada lungo l’autostrada A30 Salerno-Caserta. Una donna e la figlia, residenti a Drapia, comune italiano di duemila abitanti della provincia di Vibo Valentia, in Calabria, sono morte nello Scontro avvenuto in Campania. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche il marito e padre delle donne, che è stato trasporto d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Le vittime sono Teresa Furchì, 50 anni, e ...

Csm - Salvi nuovo procuratore generale della Cassazione. Ma sulla prescrizione è Scontro Pd-M5S : Alla presenza del capo dello Stato il plenum dell'organo di autogoverno della magistratura ha nominato il successore di Riccardo Fuzio. Mattarella: "Nomine soltanto con criteri attinenti alle capacità professionali"

Manovra - torna lo Scontro sul carcere per gli evasori : Trecento emendamenti in meno, su mille presentati. Tra le proposte di modifica al decreto fiscale dichiarate inammissibili in commissione Finanze della Camera ce ne sono alcune che avevano raccolto...

Incidente Cuneo - Scontro frontale tra tre auto sulla Bovesana : un morto e quattro feriti : Incidente nella serata di ieri a Cuneo sulla Sp21 Bovesana: in seguito allo scontro frontale tra tre auto un uomo di 48 anni, Domenico Loiacono, di Robilante, è morto sul colpo e altre 4 persone sono rimaste ferite, di cui almeno 2 in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dei passeggeri dalla vetture coinvolto nello schianto.Continua a leggere

LIVE Zverev-Tsitsipas - Atp Finals 2019 in DIRETTA : Scontro diretto con vista sulla semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019 –Il regolamento del torneo dei Maestri–Tsitsipas subito in vetta al girone Agassi–Il campione uscente surclassa Rafa–Thiem è il primo semifinalista londinese Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, valido per la seconda giornata del gruppo Andre Agassi delle ATP Finals 2019 di ...

Ex Ilva - vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto : Scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Patuanelli : «Scudo penale è un alibi». Scontro sul diritto di recesso : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della quinta giornata. Pro Recco vince lo Scontro diretto e vola : Era la partita più attesa e non ha deluso le aspettative. Un AN Brescia forse di livello minore rispetto a quella vista negli anni scorsi, sfrutta il fattore campo e spaventa i pluri campioni d’Italia della Pro Recco: la legge del più forte però viene ancora fuori e i recchelini la spuntano per 11-9, restando ovviamente in vetta. Tanta tensione, ovviamente, molti anche gli errori: sbaglia un rigore Cannella, parato dal giovane Massaro. I ...

Scontro tra auto - camper e pullman sulla A13 : una famiglia distrutta - cinque feriti : L’incidente nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova: tra le vittime una bimba di 5 mesi

Diritto e Rovescio - duro Scontro Vauro – Matteo Salvini sul salame di maiale - il leader leghista al vignettista “prenditi un Maalox” : Un duro scontro in una trasmissione “Diritto e Rovescio” che stava filando senza alcun intoppo andata in onda su Rete 4 nella serata di ieri. Gli inviati di Paolo Del Debbio, conduttore di Diritto e Rovescio, sono riusciti a intercettare alla festa della zucca che si è svolta a Ziano in provincia di Piacenza, il leader leghista Matteo Salvini. Matteo Salvini è apparso in grande forma molto allegro anche per la bellissima ...

Manovra - nuovo Scontro su auto e pensionati Conte : «Bugie sulle tasse» : auto aziendali e rivalutazione delle pensioni fanno saltare la tregua nella maggioranza. Mentre si attende l'invio in Senato del testo del disegno di legge di Bilancio, si accende la discussione...

F1 - oggi si decide il futuro : votazione sulle regole 2021. La Ferrari non vuole il rinvio - Scontro con Mercedes? Binotto : “Tutto sarò pubblicato oggi” : oggi è una giornata molto importante per il futuro della Formula Uno. Il Consiglio Mondiale della FIA è infatti atteso da una votazione speciale: accetterà o rigetterà i regolamenti tecnici, sportivi e finanziari proposti per il Circus a partire dal 2021? Tra i punti cardine del nuovo regolamento ci sono il tetto al budget fissato in 175 milioni di dollari e naturalmente varie specifiche tecniche che porteranno a un’autentica rivoluzione ...