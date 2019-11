Recensione Robot Aspirapolvere DEEBOT 605 | aspira | lava e supporta Alexa e Google Home!

Recensione Braava 390t : il robot lavapavimenti che dona lucentezza ad ogni superficie : irobot, rinomata azienda statunitense, da anni produce per i consumatori una vasta gamma di robot aspirapolvere in grado di assicurare un'accurata pulizia della casa. Oltre ai tradizionali Roomba, l'azienda propone robot in grado di pulire e lavare i pavimenti utilizzando dei panni di pulitura (mono-uso o riutilizzabili). Come al solito, i dispositivi dell'azienda irobot riescono a lavorare in completa autonomia. Per soddisfare una vasta ...

Recensione - Roomba 606 è il robot ideale per chi ha animali domestici : Roomba 606 è uno dei prodotti più pubblicizzati dell'azienda statunitense irobot Corporation. La serie 606 di Roomba riuscirà a rivoluzionare il modo di fare le pulizie grazie alle tecnologie all’avanguardia di cui è dotata. Tra le caratteristiche principali si annoverano anche il sistema AeroVac Pet, la Wall-Following Technology e la tecnologia di navigazione iAdapt. Le caratteristiche di Roomba 606 Roomba 606 è basato sul sistema AeroVac PET, ...

Recensione Braava jet m6 : il robot lavapavimenti che pulisce e si ricarica da solo : La tecnologia al servizio delle nostre case. L'azienda irobot ha lanciato sul mercato un robot lavapavimenti innovativo, Braava jet m6, che da solo è in grado di occuparsi della pulizia dei pavimenti, raggiungendo anche le zone più ostiche degli appartamenti e rimuovendo a fondo qualsiasi tipo di macchia e di traccia di sporco. Grazie a questo nuovo dispositivo, dunque, sarà possibile divincolarsi dalle faticose faccende domestiche legate al ...

Recensione Roomba i7+ : 7 caratteristiche del robot aspirapolvere : L'aspirapolvere Roomba i7+ è indubbiamente uno dei robot più efficienti in circolazione. Tra le caratteristiche di questo prodotto spicca indubbiamente il sistema di svuotamento. Roomba i7+ è in grado si svuotarsi automaticamente, il robot dunque lavora in autonomia e non necessita della presenza del proprietario. Da ricordare che l'aspirapolvere può essere programmato attraverso l'app irobot HOME, che consente di 'manovrare' il robot anche dal ...