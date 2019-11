Ora abbiamo la misura più precisa del raggio di un protone

MotoGp – Danilo Petrucci si prepara alla gara di Valencia : “abbiamo delle idee su come migliOrare la Ducati” : Danilo Petrucci chiude in 10ª posizione le qualifiche dell’ultima gara di MotoGp in quel di Valencia: il pilota Ducati studierà alcuni dettagli da migliorare con i tecnici in vista della corsa Partirà dalla quarta fila Danilo Petrucci nell’ultima gara della stagione di MotoGp. Il pilota di Terni ha chiuso in decima posizione le qualifiche della corsa spagnola, fermando il cronomentro sull’1:30.771. Nella nota ufficiale ...

Cucchi - la sorella Ilaria : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso - Ora potrà riposare in pace”. La madre al legale Anselmo : “Ce l’abbiamo fatta” : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso, ora potrà riposare in pace“. Queste le prime parole della sorella di Cucchi, Ilaria, dopo il verdetto che ha condannato Di Bernardo e D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio. “A mio fratello avevamo fatto una promessa. Oggi l’abbiamo mantenuta – ha continuato – Ci è costato tanto, dieci anni difficilissimi, siamo caduti tante volte ma siamo arrivati fin qui e ...

BioWare sul futuro di Mass Effect : "abbiamo molte idee e tante storie ancOra da raccontare" : Ieri è stato celebrato l'N7 Day e se siete fan del franchise di Mass Effect, sapete cosa significa. È il giorno in cui la community si raccoglie per celebrare tutte le storie e i personaggi dell'universo fantascientifico di BioWare.Come forse saprete, la serie è in pausa a causa delle performance deludenti di Mass Effect Andromeda, che si è rivelato un vero disastro dal punto di vista tecnico e, soprattutto, non eccezionale in termini di ...

Lady Gaga e la verità su Bradley Cooper : «InnamOrati? Abbiamo pensato a ogni dettaglio» : Lady Gaga parla per la prima volta apertamente del suo rapporto con Bradley Cooper e ammette che era tutta una montatuta. Della pop star, dopo il successo insieme all'attore in "A star is...

Lady Gaga rivela : “L’amore con Bradley Cooper era solo una finzione - ci abbiamo lavOrato molto” : Con quei loro sguardi d’intesa, quella vicinanza e passione che ci avevano messo nel cantare insieme “Shallow” al pianoforte nella notte degli Oscar 2019 avevano fatto sognare milioni di fan, certi che tra loro fosse scattata la scintilla e ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia nata sul set. E così per mesi si sono susseguiti i gossip su una loro relazione segreta, alimentati anche dalla rottura di lui con la top ...

Simonetta Gaggioli avvelenata e chiusa in un sacco - figlio e nuOra : “Non l’abbiamo uccisa” : "La mia mamma era la mia mamma". Così Filippo Andreani, il figlio di Simonetta Gaggioli, la 76enne trovata cadavere in un sacco lo scorso 3 agosto a Riotorto (Livorno). L'autopsia ha rivelato che Simonetta, mamma e nonna, è morta avvelenata probabilmente da una dose massiccia di un farmaco vasodilatatore. figlio e nuora sono oggi accusati di omicidio e occultamento di cadavere.Continua a leggere

Ex Ilva - Lezzi in Senato : “Grazie alla Lega abbiamo abolito lo scudo penale. Ora le Camere non tornino indietro” : “So che possono essere intraprese diverse strade, ma senza tornare indietro su quello che il Parlamento ha deciso due volte, una volta con la Lega e una con il Pd“. Lo ha detto in Aula al Senato l’ex ministro per il Sud Barbara Lezzi a proposito dell’immunità penale per la bonifica penale ad Arcelor Mittal. “Io sono sempre stata contraria all’ immunità e ringrazio la Lega perché grazie a loro che abbiamo ...

Roma-Napoli - Fonseca : “ottima partita - ma non abbiamo ottenuto ancOra nulla” : Ottima prestazione e grande risultato nel pomeriggio per la Roma. Il tecnico Paulo Fonseca può ritenersi soddisfatto della vittoria ottenuta dai suoi uomini contro il Napoli. Ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: “Non abbiamo ottenuto niente ancora, pensiamo alla prossima partita. E’ importante la vittoria di oggi in termini di classifica, ma il prossimo match è quello che più conta. Siamo partiti bene, ma dopo ...

Umbria - Corrao (M5s) : “Campagna elettOrale sbagliata. Ora usciamo dai palazzi e torniamo in piazza. Abbiamo bisogno di Di Battista” : “Elezioni regionali in Umbria? Abbiamo preso una lezione durissima e dobbiamo assolutamente voltare pagina. Dobbiamo levarci la cravatta, toglierci dai palazzi e tornare in piazza. Abbiamo bisogno di Di Battista e di tutti quelli che ci hanno messo la faccia dal primo momento. In caso contrario, se si persevera negli errori, il risultato sarà sempre peggiore”. E’ il ‘mea culpa” dell’europarlamentare del M5s, ...

Formula 1 - Bottas non si arrende : “Ferrari e Red Bull sembrano più forti - ma abbiamo margini di migliOramento” : Il finlandese ha analizzato la prima giornata di libere in Messico, esprimendo il proprio punto di vista Nella combinata dei tempi che comprende la prima e la seconda sessione di prove libere, Valtteri Bottas è riuscito a piazzarsi davanti a Lewis Hamilton, nonostante il primo posto del britannico nelle FP1. photo4/Lapresse Il finlandese è migliorato poi nel pomeriggio, incassando buone sensazioni che lo rendono ottimista in vista di ...

NBA – LeBron James snobba i Clippers : “è solo la prima partita. Abbiamo tanto da migliOrare” : LeBron James snobba i Clippers dopo il ko dei suoi Lakers nel derby: il ‘Re’ si concentra sugli errori dei giallo-viola e punta a migliorare Opening night amara per i Los Angeles Lakers. La franchigia giallo-viola è stata sconfitta nel derby contro i ‘cugini’ dei Clippers con il punteggio di 112-102. La prova da 18 punti, 8 assist e 9 rimbalzi di LeBron James non è bastata a fermare Kawhi Leonard (30 punti) e compagni, ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri ‘nasconde’ i problemi : “c’era il rischio di innervosirsi - ma abbiamo giocato a 10 all’Ora” : L’allenatore toscano ha parlato al termine della vittoria sulla Lokomotiv, difendendo la prestazione dei propri giocatori Maurizio Sarri difende la Juventus, anche dopo una prestazione sotto tono come quella fornita contro la Lokomotiv Mosca. L’allenatore bianconero ammette la poca brillantezza dei proprio giocatori, sottolineando però la loro bravura a non perdere la testa senza farsi prendere dall’ansia. Massimo ...

Sarri : Eravamo stanchi - siamo partiti a 10 all’Ora e abbiamo finito a 10 all’Ora : L’allenatore della Juve Maurizio Sarri ai microfoni di Sky dopo la vittoria acciuffata per i capelli grazie a Dybala Avete avuto dei problemi “Problemi ne abbiamo avuti pochi, poi siamo andati sotto ed è diventata una partita per noi difficile. siamo stati bravi a non perdere la testa. Poi abbiamo preso dei rischi perché giocavamo con tanti giocatori offensivi. Che alla lunga si poteva sistemare la partita era chiaro, il rischio era ...

MOrariu - CIO : ecco perché abbiamo scelto Milano-Cortina "È successa una magia - in stile italiano" : Octavian Morariu, è membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e presidente della Commissione CIO di Valutazione per i Giochi Olimpici Invernali 2026. Nei giorni scorsi è stato ospite del Festival Dello Sport di Trento https://www.ilfestivaldellosport.it/it/ospiti/octavian-Morariu . Un’occasione per parlare non solo delle Olimpiadi 2020, ma anche del futuro dello sport. Olimpo2026 ospita questo ...