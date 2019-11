La scossa di Mattarella | Mose e Ilva | il capo dello Stato chiede soluzioni rapide

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Il presidente della Repubblica esprime solidarietà a Venezia e a Taranto e, nel farlo, lancia un monito: è necessario trovareveloci e non dovranno esserci più ritardi. A proposito di Venezia, il riferimento alla lentezza con cui procedono, da anni, i lavori per proteggerla dall’acqua alta: “Non dobbiamo lasciare soli i veneziani, anzitutto nel lavoro di recupero e di riorganizzazione della vita civile, e poi nel completamento delle opere capaci di mettere in sicurezza una realtà tra le più belle e ammirate del mondo intero. Blocchi e ritardi non sono ulteriormente accettabili”, ha parlando della situazione di Venezia falcidiata dal maltempo all’Assemblea nazionale dell’Anci in corso ad Arezzo.Ilha fatto poi un riferimento alla vicenda di ArcelorMittal: “Solidarietà e vicinanza ...

