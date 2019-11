La morde e prova a spogliarla | l' orrore sul treno per Milano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Federico Garau Tanta paura per una 28enne picchiata e morsa da un giovane, descritto come straniero, che ha tentato di strapparle i vestiti e violentarla a bordo di un. Salvata grazie al tempestivo intervento di alcuni passeggeri e del capoMomenti di autentico terrore quelli vissuti da una ragazza a bordo di un convogliord diretto alla stazione diPorta Garibaldi. Presa di mira da un passeggero, la vittima è stata improvvisamente aggredita e solo il provvidenziale intervento degli altri passeggeri, richiamati dalle sue urla, ha impedito che si compisse uno stupro. Sul fatto stanno indagando gli inquirenti, dato che il responsabile non è ancora stato catturato. Secondo le poche notizie filtrate sino ad ora e riportate dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato durante la serata dello scorso venerdì 15 novembre, a bordo delrd 25081 partito ...

