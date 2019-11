Inter | Politano potrebbe partire | su di lui ci sarebbe il Genoa

Mercato Inter - Giroud ad un passo : Florenzi idea concreta - scambio con Politano? : Mercato Inter- Antonio Conte chiama, la società risponde. Inter pronta a recitare un ruolo d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione invernale di Mercato. Come riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, confermato sia dalla stampa inglese, sia dalla stampa italiana, Giroud sarebbe ormai pronto a dire sì ai nerazzurri. Conte avrà a disposizione il suo […] L'articolo Mercato Inter, Giroud ad un passo: Florenzi idea ...

La sosta per le nazionali è occasione per le società di Serie A di lavorare già in previsione del Calciomercato invernale: una delle società più attive è sicuramente l'Inter, dopo l'esigenza espressa in diverse conferenze stampa da Conte. La necessità di ricambi ai titolari è evidente, ci aspettiamo quindi un mercato di gennaio ricco di trattative, anche se l'amministratore delegato Marotta ha sottolineato come la rosa abbia bisogno solo di

Inter - Politano potrebbe andare via a gennaio : possibile Interesse di Torino e Fiorentina : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Questo non solo per le operazioni in entrata, nonostante il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, spinga in quel senso per rinforzare la rosa a sua disposizione per avere una squadra competitiva e in grado di giocarsi il titolo fino alle ultime giornate. Anche in uscita. però. la società nerazzurra sarà molto attiva, anche per esigenze di bilancio ...

PROBABILI FORMAZIONI Inter VERONA/ Diretta tv : Politano - assenza che pesa in attacco : PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: Diretta tv, le scelte di Antonio Conte e Ivan Juric per la partita valida per la 12giornata del campionato di Serie A.

Infortunio Politano - ansia Inter : aggiornamenti - condizioni e tempi di recupero : Infortunio Politano – C’è grande ansia in casa Inter per le condizioni di Politano. Dopo lo scontro con Schultz nel match di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund, l’esterno nerazzurro ha riportato una distorsione alla caviglia. E’ il responso degli esami clinici e strumentali, svolti dal calciatore tra ieri e oggi presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni fisiche saranno ...

Inter - distorsione alla caviglia per Politano : il report medico e le condizioni dell’attaccante nerazzurro : L’attaccante dell’Inter ha riportato la distorsione della caviglia sinistra nel match con il Borussia Dortmund, un guaio che lo costringerà a rimanere fermo per qualche settimana Antonio Conte perde anche Matteo Politano, l’attaccante dell’Inter ha riportato infatti una distorsione alla caviglia sinistra nel match con il Borussia Dortmund, che lo obbligherà ad un periodo di riposo assoluto. Questa la nota del club ...

Inter - infortunio Politano : il giocatore è tornato a Milano con le stampelle : Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund arriva una pessima notizia per Antonio Conte. La lista degli infortunati dell'Inter si potrebbe allungare con l'ingresso di Matteo Politano. Nel match di Champions contro il Borussia Dortmund l'ex giocatore del Sassuolo si è infatti infortunato pochi minuti dopo l'ingresso in campo a causa di un contatto di gioco con Schulz. Il giocatore nerazzurro è rimasto lo stesso in campo, ...

Politano rivendita Roma – La Roma ha pubblicato sul proprio sito internet la "Relazione Finanziaria Annuale", per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019. Tra i dati interessanti che si possono ricavare dal documento, uno è quello sui crediti commerciali del club giallorosso, che rientra tra le attività non correnti. «Le Altre Attività non correnti, con

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA Inter/ Diretta tv - Lautaro o Politano in attacco? : PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER: Diretta tv. Le mosse dei tecnici alla vigilia della 6giornata di Serie A. Lautaro o Politano dal primo minuto?

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : Politano vicino al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 73′ Entra Berisha ed esce Milinkovic-Savic per la Lazio. 72′ Giallo per Bastos per fallo su Politano. 71′ L’Inter riesce ora a comandare il gioco con Sensi che fa gioco a centrocampo. 69′ Lukaku dal centro sinistra mette a rimorchio per Sensi che da buona posizione spara alto. 68′ Si alza ...