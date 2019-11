Sindacati a Conte: convochi A.Mittal

"Convocare la proprietà 'in tempi rapidi' a Palazzo Chigi". Lo chiedono iin una lettera al premierdopo "l'esito negativo" dell'incontro di venerdì con l'a.d. di A.Lucia Morselli. "Le chiediamo di poter intercedere nei confronti della multinazionale, come già avvenuto in occasione della vertenza Whirlpool, affinché venga sospesa lastata procedura di recesso",scrivono Cgil, Cisl e Uil e idi categoria Fiom, Fim-Cisl e Uilm.(Di lunedì 18 novembre 2019)