Laurent Simons | 9 anni e una laurea in ingegneria

(Di lunedì 18 novembre 2019)studiaelettronica all’Università di Eindhoven. Niente di speciale se non fosse che la sua età è ben sotto la media di quanti frequentano questo corso. Questo studente belga ha 9. È un bambino e si laureerà a dicembre. I suoi insegnanti lo definiscono «semplicemente straordinario», il suo quoziente intellettivo è 145. Dopo lapensa a un dottorato inelettronica, ma è per lui aperta l’ipotesi di studiare medicina secondo quanto racconta il padre. Come tutti i genitori, il signor Alexander e la moglie Lydia, pensavano che i nonni esagerassero quando dicevano che aveva un dono. Invece anche maestre e professori hanno segnalato la sua eccezionalità. «Ci hanno detto che è come una spugna» ha detto il papà spiegando la facilità e la rapidità del figlio nell’apprendimento. Un piccolo Sheldon Cooper per le cui capacità i medici non hanno una ...

