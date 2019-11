Incendi Australia | cause | danni e numero morti Il bilancio

Australia devastata dagli Incendi : 500 case distrutte e 4 morti : Devastanti incendi continuano a colpire l’Australia: si contano almeno 4 morti, 500 abitazioni e 600 edifici rurali distrutti. Negli Stati del New South Wales e del Queensland sono stati ridotti in cenere più fabbricati di quanti non ne siano stati in altre stagioni estive degli ultimi 100 anni. Secondo il Servizio rurale antincendi l’area bruciata in New South Wales è di oltre un milione 650mila ettari: più che nelle ultime 3 ...

Australia - Incendi fuori controllo : un koala diventa il simbolo di un disastro "senza precedenti" : Un koala salvato dalle fiamme beve un bicchiere d'acqua: immagini che hanno fatto il giro del mondo quelle girate in una...

Devastanti Incendi in Australia : Copernicus monitora dallo Spazio gli effetti catastrofici “senza precedenti” : Mentre un numero significativo di incendi boschivi è stato registrato nel Nuovo Galles del Sud e nel Queensland, in Australia, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) monitora la loro intensità e le conseguenti emissioni. I dati raccolti da CAMS mostrano come le conseguenze di questi ultimi incendi risulteranno da record per il territorio del Nuovo Galles del Sud rispetto alle combustioni verificatesi negli ultimi 16 anni. CAMS, ...

Le persone morte a causa degli Incendi in Australia sono 4 : Una quarta persona è morta a causa degli incendi boschivi nel sud-est dell’Australia, cominciati la settimana scorsa. Nel Nuovo Galles del Sud e nel Queensland i vigili del fuoco stanno ancora cercando di spegnere 120 incendi e ora si teme che gli

Emergenza Incendi in Australia : situazione catastrofica in Queensland : incendi senza precedenti nella storia d’Australia: in cenere un milione di ettari di terreno negli stati del New South Wales e del Queensland, minacciati i sobborghi di Sydney e di altre grandi, mentre le autorità avvertono che la lotta contro il fuoco potrebbe continuare per mesi. Ieri in New South Wales l’allerta era di livello “catastrofico“, con alte temperature, umidità bassissima e vento forte. Migliaia di vigili ...

Rally – Paura in Australia : Incendi devastanti - gara annullata [GALLERY] : Paura in Australia: annullata la tappa del campionato WRC di Rally per gli spaventosi incendi L’Australia è inondata da incredibili incendi che stanno devastando la regione del Nuovo Galles del Sud. A causa delle pericolosissime fiamme e della situazione spaventosa, gli organizzatori del Rally di Australia, dopo aver in un primo momento pensato di ridurre il percorso della gara WRC, hanno deciso di annullare del tutto ...

Australia - emergenza Incendi (soprattutto a Sydney) : L'Australia è assediata dai roghi, in particolare Sydney. Continua l'emergenza incendi nel Nuovo Galles del Sud, lo stato più popoloso dell'Australia dove il fenomeno degli incendi è da alcuni anni un flagello soprattutto nella stagione calda (ora è primavera, agli antipodi le stagioni sono inverse). Le temperature al di sopra dei 30 gradi centigradi e i forti venti hanno alimentato i roghi portandoli a ridosso ...

Cancellato il Rally d’Australia a causa degli Incendi - il Mondiale termina in anticipo : vincono Tanak e Hyundai : Il Rally d’Australia 2019, ultima tappa del Mondiale di Rally, è stato Cancellato a causa degli incendi che stanno divampando nella parte settentrionale del Nuovo Galles del Sud dove la prova si sarebbe dovuta svolgere nel weekend del 14-17 novembre. WRC, d’accordo con le varie scuderie e le autorità locali, ha deciso di annullare definitivamente l’evento dopo le ipotesi di accorciarlo o di spostarlo in altra sede. I vigili del ...

In Australia l’emergenza Incendi è “catastrofica” : Si parla di centinaia gli incendi attivi in queste ore in tre grandi regioni dell’Australia: Nuovo Galles del Sud – dove è stato dichiarato lo stato di pericolo “catastrofico” – Queensland, a nord, e con minore intensità nella Western Australia. Diversi sono anche i roghi che lambiscono i territori limitrofi alla città di Sidney. Oltre un milione di ettari di territorio è già rimasto incenerito con oltre 150 proprietà andate distrutte e ...

Emergenza “catastrofica” in Australia : centinaia di scuole chiuse per gli Incendi - allarme senza precedenti [FOTO] : Centinai di scuole (almeno 600) sono chiuse in vista del temuto peggioramento odierno dell’Emergenza incendi nello stato Australiano di New South Wales: la situazione ha spinto a lanciare un allarme senza precedenti per il paese, che deve far fronte ad una situazione “catastrofica“. Le condizioni meteo previste per la giornata non aiuteranno, in quanto sono previste temperature ben superiori ai +30°Ce forti raffiche di vento, ...

Le foto degli Incendi in Australia : Ce ne sono centinaia in corso tra il Nuovo Galles del Sud e il Queensland, e i Vigili del Fuoco dicono che martedì potrebbe peggiorare ancora

Emergenza Incendi in Australia : dichiarato lo stato di pericolo “catastrofico” : Prosegue l’Emergenza incendi in 3 Stati dell’Australia: in New South Wales è stato dichiarato lo stato di pericolo “catastrofico” nell’area periferica di Sydney e nelle regioni vicine; roghi anche in Queensland, e, con minore estensione e intensità, in Australia Occidentale. La stagione degli incendi è appena iniziata e già oltre un milione di ettari di territorio sono stati distrutti, in un continente ostaggio di ...

Emergenza Incendi in Australia : almeno 3 morti e migliaia di sfollati : Emergenza incendi in Australia orientale: il bilancio è salito a 3 vittime e migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Oltre 100 roghi stanno ancora bruciando in New South Wales e Queensland. Il premier ha annunciato che potrebbe inviare l’esercito, in rinforzo ai 1.300 vigili del fuoco già impegnati a spegnere le fiamme nei due Stati. Sul posto anche centinaia di civili volontari. I pompieri si preparano ad ...

