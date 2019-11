Gazzetta | De Laurentiis pronto a cedere Mertens e Callejon a gennaio con l’offerta giusta

Gazzetta : fuori tutti. De Laurentiis vuole vendere chi gli ha voltato le spalle : L’ammutinamento della sua squadra, soprattutto di quel gruppo di calciatori storici che lui riteneva parte della famiglia Napoli, ha lasciato l’amato in bocca a De Laurentiis. Il presidente è volato a Los Angels, ma non ha intenzione di lasciare la situazione irrisolta. Ha oramai capito che il ciclo è finito e molto probabilmente con diversi mesi di anticipo. il tradimento non resterà impunito. Il presidente procederà alle ...

Gazzetta : Insigne non ha mercato. A giugno De Laurentiis lo venderebbe per 40 milioni : È il momento della resa dei conti tra il presidente De Laurentiis e Lorenzo Insigne, secondo la Gazzetta dello Sport. Tra i due il rapporto si è incrinato diverso tempo fa, ma adesso è arrivato ai minimi storici. Anche i tifosi oramai stanno contestando con forza il capitano. Sabato sera al San Paolo lo hanno fischiato con forza al momento della sostituzione. Il presidente non ha dubbi sul fatto che il capitano sia arrivato al termine della ...

Gazzetta : Ancelotti a rischio - De Laurentiis gli ha concesso due partite : Lo stato di crisi del Napoli non ha di certo lasciato indifferente il presidente De Laurentiis, che ha avvertito come un tradimento l’ammutinamento da parte della squadra e soprattuto del gruppo storico che ha partecipato alla nascita di questo Napoli. Nonostante sia partito per Los Angeles il presidente sta valutando il da farsi. Ha oramai compreso, scrive la Gazzetta dello Sport, che questo ciclo è concluso e probabilmente non si potrà ...

Gazzetta : i collaboratori di De Laurentiis potrebbero spingerlo a esonerare Ancelotti : Un’altra prestazione incolore quella del Napoli di ieri sera, potremmo dire una serata nera. Una serata difficile per l’allenatore che adesso, scrive la Gazzetta dello Sport, dovrà riflettere per capire cosa sta succedendo, se la squadra lo segue ancora o glie è sfuggita di mano. Ieri sera ha lasciato il San Paolo solo con i suoi pensieri e approfitterà di questo momento di sosta per le nazionali per fare chiarezza Ieri sera, ha ...

Gazzetta : Insigne - rapporto in crisi con tifosi - De Laurentiis e Ancelotti : Sarà una partita particolare quella di questa sera al San Paolo, soprattuto per il capitano, Insigne sa bene di non poter sbagliare e di dover in qualche modo provare a riconquistare il pubblico. In lui, i tifosi hanno individuato il capo della ribellione, colui che ha capeggiato la rivolta contro Aurelio De Laurentiis Ma non è la prima volta che Insigne viene contestato da pubblico, il suo rapporto con i tifosi, il presidente e ...

Gazzetta : De Laurentiis aveva pensato di esonerare Ancelotti dopo l’ammutinamento della squadra : A De Laurentiis non è piaciuto l’atteggiamento di Carlo Ancelotti nel post partita di Napoli-Salisburgo. Così scrive la Gazzetta dello Sport che riporta la cronaca di ciò che è avvenuto nello spogliatoio del Napoli e racconta di un’allenatore che ha provato a far ragionale la squadra che quella soluzione avrebbe solo peggiorato le cose, ma si è trovato solo e ha preferito lasciare il San Paolo e tornare in ritiro Il suo gesto non è ...

Gazzetta : “De Laurentiis : vi siete divertiti ad ammutinare - ora metteteci la faccia” : Non è stata certamente la festa che ci si aspettava l’allenamento a porte aperte di ieri. Come scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, l’evento era stato programmato già quest’estate con l’intento di riavvicinare i tifosi alla squadra che normalmente si allena lontano dalla città a Castel Volturno. Dopo l’ammutinamento e l’aria di crisi si era pensato che l’evento potesse essere annullato e ...

Gazzetta : duro scontro Allan-Edo De Laurentiis : «i tuoi soldi mettiteli…» : La Gazzetta riporta il retroscena di quanto avvenuto nello spogliatoio del Napoli al termine della partita col Salisburgo. Tutto è cominciato con l’ingresso del figlio del presidente, Edo De Laurentiis, a ricordare i proclami paterni per cui dovevano tornare in ritiro. “Il capitano Lorenzo Insigne ha parlato a nome della squadra, ma mantenendo un contegno: «Dì a tuo padre che noi in ritiro non ci torniamo». E poi i senatori del ...

Gazzetta : De Laurentiis ha parlato con i suoi avvocati della possibilità di esonerare Ancelotti : 12 ore di silenzio prima che ilNapoli si esprimesse sull’ammutinamento della squadra del ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport riassume quanto accaduto prima e i colloqui del presidente con i suoi legali Carlo Ancelotti è rimasto nel suo ufficio dove è stato contattato in call conference da Aurelio De Laurentiis. La discussione tra i due non è stata serena, il presidente non gli ha perdonato il fatto di avere ...

La Gazzetta parla di ritiro punitivo deciso da De Laurentiis : Altro che ritiro costruttivo. Quello imposto da De Laurentiis è un ritiro punitivo, nonostante ciò che dice il presidente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta di un De Laurentiis arrabbiatissimo per la sconfitta contro la Roma e l’andamento del Napoli in campionato. Scrive la rosea: “E’ abbastanza chiaro che il ritiro sia stato un provvedimento punitivo, nonostante De Laurentiis abbia detto il contrario. Lui è molto ...

Gazzetta : De Laurentiis non ammette pressioni per il rinnovo di Insigne : L’abbraccio a Salisburgo e le parole di Insigne hanno raccontato di una pace fatta tra il capitano e Ancelotti, ma solo la quotidianità potrà dire se è solo una tregua o una pace duratura, scrive la Gazzetta dello Sport. Quello che è sicuro è che la situazione non ha ancora cambiato la questione rinnovo che la società. con Insigne e Raiola aveva già discusso in estate. Mino Raiola ha già incontrato più volte sia il presidente sia ...

Gazzetta : Mertens e Callejon - imprescindibili per Ancelotti ma non per De Laurentiis : Sebbene il futuro in azzurro di Mertens e Callejon sia in forte dubbio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è evidente che il loro rendimento non ha subito alcuna conseguenza. Del resto fin dal loro arrivo con Benitez, entrambi si sono sempre dimostrati due elementi importanti per il gioco del Napoli con tutti gli allenatori. In questa prima parte di stagione, Callejon sempre presente, mentre Mertens ne ha saltata una nonostante il turnover ...

Gazzetta : De Laurentiis e Ancelotti hanno messo i giocatori di fronte alle loro responsabilità : La vittoria contro il Verona arriva dopo la sosta per le Nazionali e soprattuto dopo una due giorni in cui il presidente e l’allenatore avevano dato una scossa al Napoli l’intervento a mano aperta del presidente De Laurentiis, schiaffoni mirati, e quello più sottile di Carlo Ancelotti, parole più delicate ma che colpivano in profondità, hanno messo alcuni giocatori di fronte alle loro responsabilità. La Gazzetta dello Sport scrive della ...