Dietrofront Mittal | l' altoforno resta acceso

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 18 novembre 2019) Arcelorha sospeso la procedura di spegnimento degli altoforni: lo rendono noto i sindacati.L’azienda, spiegano i sindacati, ha convocato i coordinatori Rsu di Taranto in contemporanea con l’inizio dell’incontro dei leader di Cgil, Cisl e Uil, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ha comunicato la sospensione della procedura di spegnimento degli altiforni in attesa della sentenza del giudice di Milano che in mattinata aveva chiesto che gli altofornissero accesi.A quanto apprende l’Adnkronos, il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli incontreranno i vertici divenerdì alle 18.30.

