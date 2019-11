Abbiamo provato EMUI 10 su Huawei P30 Pro ed è una sorpresa positiva

Come vanno le TV di Xiaomi? Abbiamo provato il modello smart da 32 pollici che costa 179 Euro (video) : Vi raccontiamo Come è andato il nostro primo test di una TV Xiaomi, c'era molta curiosità da parte nostra e complessivamente possiamo ritenerci soddisfatti. L'articolo Come vanno le TV di Xiaomi? Abbiamo provato il modello smart da 32 pollici che costa 179 Euro (video) proviene da TuttoAndroid.

Ds 7 Crossback E-Tense : Abbiamo provato la prima ibrida plug-in del marchio premium di Psa : Dal 2020 tutti i modelli Ds hanno una versione elettrificata e dal 2025 solo auto elettriche o ibride. I responsabili del marchio premium francese ribadiscono la strategia a basse emissioni durante la prova su strada di Ds3 Crossback E-Tense e Ds7 Crossback E-Tense 4x4

Abbiamo provato Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8T : ecco le nostre prime impressioni (video) : Le nostre prime impressioni su Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8T, i due nuovi grimaldelli di Xiaomi per affermarsi ancora di più in Europa L'articolo Abbiamo provato Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8T: ecco le nostre prime impressioni (video) proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato il primo passeggino elettrico intelligente : Prodotto dalla società tedesca Cybex, il primo passeggino elettrico intelligente non è altro che la versione motorizzata di uno dei modelli di lusso più venduti, cioè Priam, che fa parte della linea Platinum e punta su materiali e design ricercati. Ma il suo vero lusso è un altro: quello di non farti fare fatica, grazie al suo motore nascosto nelle ruote posteriori. Non è il primo passeggino elettrico in assoluto, i primi modelli si sono visti ...

Abbiamo provato tre macchine del caffè senza capsule : Per risparmiare, produrre meno rifiuti e bere un caffè più buono, ma principalmente per i cappuccini

Abbiamo provato Call Of Duty Mobile - un vero COD super avvincente (video) : Due giorni fa, dopo una lunga attesa, Activision ha rilasciato per Android e iOS la versione Mobile di uno dei titoli storici del mondo PC e Play Station: Call Of Duty Mobile. Lo sparatutto in prima persona è un bel mix di Call Of Duty Black Ops 2 e Modern Warfare, con scenari già conosciuti per gli abituè, nomi come Nuke Town che hanno visto cadere milioni di personaggi in battaglia. Il gioco pesa 1,1 GB ed è preferibile utilizzare uno ...

Abbiamo provato FIFA 20 e PES 2020 : Per capire su quale dei due la redazione calciofila del Post litigherà nei prossimi mesi: ci sono piaciuti entrambi, ma Abbiamo scelto all'unanimità

Volley - Europei 2019. Italia-Francia 0-3 - Ivan Zaytsev : “Ho sbagliato tutto - Abbiamo avuto delle chance. Io schiacciatore? Ci ho provato” : L’Italia è uscita mestamente dagli Europei 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale è stata travolta dalla Francia che si è imposta con uno schiacciante 3-0 a Nantes. Gli azzurri hanno cercato l’impresa contro i padroni di casa ma sono stati complessivamente inferiori ai Galletti che hanno giganteggiato sotto il profilo dell’intensità del gioco, c’è grande delusione in seno alla squadra di Chicco Blengini che ha avuto ...