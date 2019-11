LIVE Sinner-Ofner | Finale Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA | 6-2 3-4 | l’austriaco salva

LIVE Sinner-Ofner - Finale Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : 6-2 2-3 - l’austriaco recupera il break di svantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Sinner, PALLA break: ci riprova Ofner, ma stavolta il passante lo subisce 40-40, 2a parità: servizio e volée sulla seconda di Ofner, Sinner non trova il passante Vantaggio Sinner, PALLA break: sbaglia di dritto Ofner 40-40 Bella discesa a rete di Sinner, che chiude con il dritto 40-30 Non passa il recupero di dritto di Sinner 30-30 Sbaglia di dritto Ofner 30-15 Buona prima di ...

LIVE Sinner-Ofner - Finale Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : 6-2 1-0 - sei giochi consecutivi vinti dall’azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Sbaglia di rovescio Sinner 40-0 Ace di Sinner 30-0 Sfonda con il dritto incrociato Sinner 15-0 Prima vincente di Sinner 1-0 BREAK SINNER: spinge benissimo sia di dritto che di rovescio l’azzurro, e con questo si porta a sei giochi consecutivi vinti Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: fatica tantissimo con il dritto in uscita dal servizio Ofner 40-40, 2a parità: buona risposta di Sinner, ...

LIVE Sinner-Ofner - Finale Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : 5-2 - l’azzurro serve per il set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Ofner: Sinner sbaglia di rovescio in lunghezza 30-30 Buona risposta di dritto di Ofner, Sinner mette la palla in rete 30-15 Ace esterno di Sinner Loading… Loading… 15-15 Punto rapido vinto da Ofner 15-0 Viaggia eccome la palla di Sinner, che con il dritto trova un paio di splendide soluzioni lungolinea 5-2 BREAK SINNER: combina tutto da solo Ofner, ...

LIVE Sinner-Ofner - Finale Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : 6-2 - l’azzurro vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Applicata una fasciatura al piede sinistro, effettivo motivo delle preoccupazioni, di Ofner. C’è ancora qualche momento di attesa. Chiama l’intervento del fisioterapistsa Ofner, per un problema apparentemente a una gamba 6-2 SET SINNER: sbaglia con il rovescio Ofner, l’altoatesino vince comodamente il primo parziale Vantaggio Sinner, SET POINT: bella seconda, Ofner colpisce ...

LIVE Sinner-Ofner - Finale Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : 3-2 - break dell’azzurro nel quinto gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Sinner, PALLA break: altro doppio fallo di Ofner 40-40 Entra con la risposta di dritto Sinner sulla seconda tremolante di Ofner 40-30 Splendido angolo con la risposta di dritto pescato da Sinner 40-15 Doppio fallo di Ofner, stavolta meno grave del precedente 40-0 Lunga la risposta incrociata di dritto di Sinner 30-0 Ace di Ofner 15-0 In rete il rovescio in recupero di Sinner 4-2 ...

LIVE Sinner-Ofner - Finale Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : 1-2 - si seguono i servizi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 BREAK SINNER: gran risposta dell’azzurro, che con il dritto lascia fermo Ofner e si prende il vantaggio nel set 30-40 PALLA BREAK SINNER: gran prima esterna di Ofner, incontrollabile 15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: doppio fallo di Ofner 15-30 Attacco in controtempo di Sinner, la cui volée bassa di dritto finisce però in rete 0-30 Molto incisivo Sinner con il dritto, seconda volta in ...

LIVE Sinner-Ofner - Finale Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : inizia l’ultimo atto del torneo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:05 Oltre a Ofner, c’è anche un altro austriaco ad aver vinto Challenger quest’anno, in numero di due: è Dennis Novak, ventiseienne di Wiener Neustadt (stesso luogo di nascita di Dominic Thiem). 11:00 E’ previsto tra poco l’ingresso in campo dei due giocatori. 10:55 Dovesse vincere oggi, Sinner darebbe il 15° successo a LIVEllo Challenger all’Italia. Ne hanno ...

LIVE Sinner-Ofner - Finale Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : obiettivo top80 per l’azzurro nella classifica Atp : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e l’austriaco Sebastia Ofner, match valido per la finalissima del torneo di singolare del Challenger di Ortisei: oggi, domenica 17 novembre, l’incontro scatterà alle ore 11.00. Sinner, che è la seconda testa di serie nel torneo (ed ha dunque esordito ieri nei sedicesimi), potrà ...

LIVE Sinner-Hoang 6-3 7-6 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’altoatesino annulla tre set-point nel secondo set e vince conquistando la sua quarta finale in un Challenger! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SINNER CHI AFFRONTERA’ SINNER IN finale E A CHE ORA? IL PROGRAMMA COMPLETO 15.29 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 7-4 Prima vincente di Sinner! ‘altoatesino vola nella sua quarta finale in un Challenger senza perdere un set e al numero 83 del mondo! 6-4 Servizio e dritto vincente di Sinner, due match-point! 5-4 Stecca il ...

LIVE Sinner-Hoang 6-3 6-6 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’altoatesino si aggiudica il primo set e recupera il break di svantaggio nel secondo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Servizio e rovescio vincente di Hoang. 6-6 Sinner viene aiutato dal nastro e poi passa col rovescio pur mettendo lo 0% di prime nel game! Tie-break! A-40 Risposta di rovescio lunga di Hoang. 40-40 Dritto vincente di Sinner, annullati i tre set-point! 30-40 Passante di rovescio vincente di Sinner. 15-40 Rovescio lungo di un nulla di Hoang. 0-40 Dritto lungo di Sinner, tre set-point ...

LIVE Sinner-Hoang 6-3 2-4 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’altoatesino si aggiudica il primo set ma è sotto di un break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Doppio fallo di Hoang. 40-15 Dritto in rete di Sinner. 30-15 Dritto largo di Hoang. 30-0 Prima vincente di Hoang. 15-0 Risposta di dritto in rete di Sinner. 2-4 Altra risposta di rovescio lunga di Hoang. 40-0 Risposta di rovescio lunga di Hoang. 30-0 Rovescio in rete di Hoang. 15-0 Prima vincente di Sinner. 1-4 Passante di rovescio in rete di Sinner. 40-15 Doppio fallo di Hoang. 40-0 ...

LIVE Sinner-Hoang 6-3 1-3 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’altoatesino si aggiudica il primo set ma è sotto di un break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima vincente di Hoang. 15-0 Attacco e smash vincente di Hoang. 1-3 break Hoang, dritto lungo di Sinner. 30-40 Passante di rovescio in rete di Sinner, palla break. 30-30 Grandissimo dritto lungolinea di Sinner, Hoang costretto all’errore. 15-30 Rovescio lungo di Sinner. 15-15 Rovescio in rete di Sinner. 15-0 Prima vincente di Sinner. 1-2 Altra prima vincente di Hoang. 40-30 Prima ...

LIVE Sinner-Hoang 6-3 0-1 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’altoatesino si aggiudica il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Risposta di rovescio lunga di Sinner. 30-15 Ace di Hoang. 15-15 Volée alta di rovescio in rete di Hoang. Loading… Loading… 15-0 Rovescio in rete di Sinner. 6-3 Dritto in rete di Hoang, primo set per Sinner! 40-0 Gran prima di Sinner, tre set-point. 30-0 Strepitoso rovescio lungolinea vincente di Sinner! 15-0 Ace di Sinner. 5-3 Ace di Hoang. 40-15 Gran risposta ...

LIVE Sinner-Hoang 6-3 0-1 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : l’altoatesino si aggiudica il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Bel servizio e volée di dritto di Hoang, sbaglia Sinner. 40-15 Risposta di rovescio lunga di Sinner. 30-15 Ace di Hoang. Loading… Loading… 15-15 Volée alta di rovescio in rete di Hoang. 15-0 Rovescio in rete di Sinner. 6-3 Dritto in rete di Hoang, primo set per Sinner! 40-0 Gran prima di Sinner, tre set-point. 30-0 Strepitoso rovescio lungolinea vincente di ...